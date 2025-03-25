В Запорожье работает ПВО по вражеским дронам
Утром 25 марта в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Работают силы противовоздушной обороны
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Работает наше ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – говорится в сообщении.
Ранее начальник ОВА сообщил об угрозе российских беспилотников.
Напомним, в течение 24 марта российские военные атаковали два района Днепропетровской области. Есть пострадавшие.
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