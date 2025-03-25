04:50  25 марта
Во Львове 15-летняя девушка жестоко избила подругу: видео попало в соцсети
03:45  25 марта
В Хмельницком жена военного родила от другого мужчины и выбросила малыша на помойку
02:50  25 марта
Суд взыскал с РФ компенсацию украинскому военному, потерявшему руку на войне
UA | RU
UA | RU
25 марта 2025, 06:41

В Запорожье работает ПВО по вражеским дронам

25 марта 2025, 06:41
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Утром 25 марта в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Работают силы противовоздушной обороны

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Работает наше ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – говорится в сообщении.

Ранее начальник ОВА сообщил об угрозе российских беспилотников.

Напомним, в течение 24 марта российские военные атаковали два района Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Запорожье дрон атака ПВО беспилотники
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
Россияне атаковали Запорожье: в городе раздались взрывы
25 марта 2025, 08:02
Напал с ножом на двух прохожих: в столице задержан злоумышленник
25 марта 2025, 07:56
Оккупанты более полусотни раз обстреляли Сумщину: есть раненые
25 марта 2025, 07:50
На Полтавщине в результате ночной атаки повреждено предприятие: ранены работники
25 марта 2025, 07:47
Россияне атаковали "Шахедами" Запорожский район: есть раненые
25 марта 2025, 07:28
В Киеве задержали мужчину в розыске: прохожие устроили толкотню с полицейскими
25 марта 2025, 07:18
В одном из районов Киева на девушку свалился рекламный щит
25 марта 2025, 07:13
Россияне массированно атаковали дронами Изюм на Харьковщине: возник пожар
25 марта 2025, 07:03
В Киеве будут судить бизнесмена, захватившего и застроившего участок возле озера Тельбин
25 марта 2025, 07:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »