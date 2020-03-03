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03 марта 2020, 11:45 10

Запорожский титано-магниевый комбинат возглавил новый руководитель

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03 марта 2020, 11:45 10
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Кабмин согласовал кандидатуру исполняющего обязанности директора "ЗТМК"
Фото: pexels
Кабмин согласовал кандидатуру исполняющего обязанности директора "ЗТМК"

Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-министра Алексея Гончарука обнародовано на Правительственном портале, сообщает RegioNews.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Лубенникова Сергея Викторовича исполняющим обязанности директора общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат", - говорится в распоряжении.

Стоит добавить, что до этого директором предприятия был Владимир Сивак. Детективы НАБУ подозревали в растрате средств предприятия в сумме 492 млн гривен. 29 мая 2019 года в Заводском районном суде Запорожья объявили оправдательный приговор Сиваку.

В декабре 2018 года Титано-магниевый комбинат, который принадлежал олигарху Дмитрию Фирташу, через суд вернули государству. В марте 2019 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда завернул на второй круг дело о возвращении завода.


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