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23 сентября 2020, 11:11 4

Киеву прогнозируют "оранжевую" зону до марта 2021 года

23 сентября 2020, 11:11 4
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Ожидается увеличение заболеваемости коронавирусом следующей неделе
Фото: flickr
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Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. И это по наиболее оптимистичному прогнозу.

Об этом сообщил председатель Госпотребслужби столицы Олег Рубан, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период", - отметил он.

Рубан добавил, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличения заболеваемости, связано с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта месяца по наиболее оптимистичным прогнозам", - отметил чиновник.

Напомним, 21 сентября в Украине установили новые ограничения для "красных" зон карантина.

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карантин коронавирус Киев КГГА Украина
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