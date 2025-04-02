В Сумской области пиротехники уничтожили 4 боеприпаса
На днях пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили на территории Сумской области четыре боеприпаса
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В понедельник, 31 марта, пиротехники уничтожили противотанковую мину, ручную противотанковую гранату и боевые части ударных беспилотников.
Эти боеприпасы были обнаружены в Сумском, Ахтырском, Конотопском и Шосткинском районах.
Напомним, в Херсонской области в поле нашли и уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-250.
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