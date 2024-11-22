Россияне атаковали Сумы "шахедами": двое погибших, 12 раненых
Утром 22 ноября российские военные атаковали Сумы "шахедами". Ударили по жилому микрорайону
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.
В результате атаки погибли два человека, 12 – получили ранения разной степени тяжести.
Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, вечером 21 ноября россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку. Шесть человек ранены.
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