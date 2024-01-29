Последствия обстрела громады на Сумщине: известно о трех погибших

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В Зноб-Новгородской громаде Сумской области 29 января в результате российских обстрелов погибли двое мужчин и одна женщина

Об этом сообщил Суспільному глава Зноб-Новгородской громады Петр Гончаров, передает RegioNews.

Отмечается, что двое мужчин были ранены на улице, у почты. По ним россияне выпустили снаряд из миномета. Один раненый умер в "скорой”, по дороге в больницу в Шостке.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела еще двух погибших – мужчины и женщины. Вероятно, россияне из "Градов” обстреляли жилой дом, где были люди, они погибли на месте.

Напомним, 29 января вражеская армия ударила из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали двое молодых парней, 19 и 21 лет.