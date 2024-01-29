Россияне ударили по громаде на Сумщине: ранены двое мужчин

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Об этом сообщил глава общества Петр Гончаров, информирует RegioNews со ссылкой на Суспільне.

В результате вражеской атаки пострадали два человека. Один мужчина получил ранение живота, другой – в область грудной клетки. В настоящее время оба раненых находятся в больнице.

Напомним, 29 января вражеская армия ударила из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали двое молодых парней, 19 и 21 лет.