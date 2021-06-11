На Оболони появятся современные площадки для воркаута - депутат Киевсовета Владислав Трубицын

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Вскоре на столичной Оболони появятся специальные площадки для занятия воркаутом, что позволит молодежи с пользой проводить время

Об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

При моей поддержке и инициативе современные площадки для воркаута будут установлены на улице Малиновского, 3б и улице Автозаводской, 7а. Собираюсь привлечь максимальное количество оболонцев к здоровому образу жизни", - сказал он.

Депутат Киевсовета добавил, что преимуществом будет тот факт, что на этих площадках могут одновременно тренироваться несколько человек с разной спортивной подготовкой, и обмениваясь опытом, повышать свой уровень мастерства.

Кроме того, по его словам, занятия воркаутом существенно уменьшат время пребывания детей и молодежи перед компьютерами и гаджетами.

Основной идеей воркаута является возможность создания здорового и красивого тела без финансовых вложений. Главное - это регулярные тренировки на свежем воздухе. И для этого у горожан будут специальные места на Оболони", - подытожил Владислав Трубицын.

Площадка для воркаута на улице Автозаводская

Площадка для воркаута на улице Автозаводская

Площадка для воркаута на улице Автозаводская

Площадка для воркаута на улице Автозаводская

Площадка для воркаута на улице Малиновского

Площадка для воркаута на улице Малиновского