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05 сентября 2020, 15:38 9

Кандидат в мэры Кривого Рога от "слуг" подтвердил, что его сын сбил 11-летнего мальчика

05 сентября 2020, 15:38 9
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Он просит молиться за пострадавшего ребенка
Он просит молиться за пострадавшего ребенка
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Кандидат в мэры Кривого Рога от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик подтвердил, что его сын сбил 11-летнего мальчика.

Об этом он написал в Facebook, сообщает RegioNews.

"В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины", - написал Шевчик.

Он добавил, что его сын Марк "не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией".

"Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши", - сообщил он.

Напомним, о том, что сын кандидата в мэры Кривого Рога от "слуг" сбил ребенка, стало известно сегодня утром.

Слуга народа мэр авария Кривой Рог Кандидат
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