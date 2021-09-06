Новый Генплан Киева нужно утверждать только после одобрения киевлян, - Владислав Трубицын

Без Генплана Киев превратится в каменные джунгли, где будет невозможно эффективно работать и комфортно жить людям

Об этом в интервью на YouTube-канале InterVizor.TV заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, многомиллионный Киев ситуативно застраивается, а так быть не должно.

"Насущная проблема столицы - хаотичная застройка, которая не только искажает облик города, но и вызывает серьезные социальные волнения, и делает Киев все менее и менее комфортным", - сказал депутат.

Владислав Трубицын пояснил, что корень проблемы в том, что Киев фактически живет без самого важного и принципиального документа по развитию города и определения границ и функционального назначения земельных участков.

"Все мы знаем, что сейчас город живет вообще без Генплана, ведь срок действия последнего закончился давно, а с принятием нового городские власти продолжают тянуть. А устаревшая градостроительная документация тормозит строительство новых и действительно важных объектов, усложняет все процессы и процедуры", - сказал он.

Владислав Трубицын вместе со своими коллегами из фракции "Слуга народа" выступает за принятие, наконец, нового Генплана.

"Градостроительная документация – это как стратегический план, и он должен быть у каждого города. И в первую очередь – в столице! Я призываю всех вернуться к теме принятия нового Генплана и готов вместе с общественностью заниматься этим вопросом, ведь так жить дальше уже невозможно" - подытожил он.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Владислав Трубицын заявлял, что Генплан должен быть разработан и принят с учетом интересов города и горожан, а не только бизнес-аппетитов застройщиков.