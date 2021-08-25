Владислав Трубицын назвал главные проблемы Киева, которые появились из-за плохого менеджмент в КГГА

Главная проблема Киева, которая порождает все болевые точки, – отсутствие системного менеджмента и управленческий кризис на уровне КГГА

Об этом в интервью Кyiv.Рress заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, следствием плохого менеджмента стали проблемы, которые у всех на слуху. "Это и хаотичная застройка, без генплана и без единого архитектурного видения. И жилищно-коммунальное хозяйство, ведь большая часть инфраструктуры ЖКХ города на грани коллапса и требует системного обновления", - добавил депутат.

При этом Владислав Трубицын подчеркнул, что транспортная инфраструктура и общественный транспорт также проблемные. "В Киеве не открываются новые станции метро, ​​уже 20 лет никак не получается достроить Подольско-Воскресенский мост, а остальные мосты - в аварийном состоянии", - сказал он.

Кроме того, отметил глава МФО "Успешный Киев", отсутствует четкая политика по уличной торговле и МАФам, что порождает системную коррупцию, и недополучение средств в бюджет города. "А "вишенкой на торте" является неэффективная работа подавляющего большинства коммунальных предприятий, которые только тянут деньги из бюджета Киева", - сказал он.

Политик уверен, что именно непосредственное разделение должностей мэра и главы КГГА позволит значительно улучшит качество управления Киевом. "К тому же, такое разделение должностей позволит ликвидировать дисбаланс в деятельности КГГА", - подчеркнул он.

Подытоживая Владислав Трубицын признал, что сегодня в Киеве нет эффективной работы в КГГА и это видят все. "Поэтому пришло время контроля городских властей Киева и эффективной коммуникации с центральной властью", - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Владислав Трубицын заявлял, что из-за излишней политизированности исполнительная власть Киева работает неэффективно, что негативно отражается на жизни киевлян. "Положение дел в столице, с точки зрения функционирования городских служб, коммунальных предприятий, в целом всего развития города точно в отрицательной динамике и нуждается не просто в помощи, а, во вмешательстве центральной власти. Киевляне заслуживают лучшей жизни – и по качеству, и по комфорту", - считает он.