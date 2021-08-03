Владислав Трубицын: Киевляне против платных парковок возле жилых домов

Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, столичная власть считает, что оплата придомовой территории не дает права жителям дома бесплатно парковать свои автомобили у подъездов.

"Такое заявление шокировало людей и ко мне уже поступило коллективное обращение с почти 2000 подписями автомобилистов, представителей общественных организаций, гаражных кооперативов и предпринимателей, обслуживающих автостоянки в Киеве. Люди категорически против такой инициативы КГГА", - сказал депутат.

Владислав Трубицын пояснил, что в первую очередь взбунтовались автомобилисты, ведь именно их хотят заставить платить за то, чем все остальные могут пользоваться бесплатно.

"И по мнению общественных организаций, защищающих права автомобилистов столицы, это приведет к еще большему напряжению ситуации в Киеве относительно парковок. Более того, киевляне платят за содержание придомовых территорий, а потому могут использовать места возле домов для парковки авто", - подчеркнул он.

Владислав Трубицын, к которому за помощью обратился "Киевский городской союз автомобилистов", решил детально разобраться в урегулировании вопросов в сфере парковки транспортных средств на территории Киева.

"Работа в этом направлении уже идет. В первую очередь, будет организована и проведена дискуссия с депутатами Киевсовета и общественностью, во время которой и будет выработано компромиссное решение для стабилизации ситуации", - подытожил депутат.

Напомним, 24 июня 2021 года по представлению первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, и.о. директора Департамента финансов Александра Прокопенко и начальника юридического отдела Юлии Аввакумовой был зарегистрирован проект решения Киевского городского совета "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве". Как заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин, в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу. Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.