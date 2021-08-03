Владислав Трубицын: Киевляне против платных парковок возле жилых домов
Новые замыслы столичной мэрии о введении платы за парковку возле жилых домов вызвали крайне негативную реакцию киевлян
Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.
По его словам, столичная власть считает, что оплата придомовой территории не дает права жителям дома бесплатно парковать свои автомобили у подъездов.
"Такое заявление шокировало людей и ко мне уже поступило коллективное обращение с почти 2000 подписями автомобилистов, представителей общественных организаций, гаражных кооперативов и предпринимателей, обслуживающих автостоянки в Киеве. Люди категорически против такой инициативы КГГА", - сказал депутат.
Владислав Трубицын пояснил, что в первую очередь взбунтовались автомобилисты, ведь именно их хотят заставить платить за то, чем все остальные могут пользоваться бесплатно.
"И по мнению общественных организаций, защищающих права автомобилистов столицы, это приведет к еще большему напряжению ситуации в Киеве относительно парковок. Более того, киевляне платят за содержание придомовых территорий, а потому могут использовать места возле домов для парковки авто", - подчеркнул он.
Владислав Трубицын, к которому за помощью обратился "Киевский городской союз автомобилистов", решил детально разобраться в урегулировании вопросов в сфере парковки транспортных средств на территории Киева.
"Работа в этом направлении уже идет. В первую очередь, будет организована и проведена дискуссия с депутатами Киевсовета и общественностью, во время которой и будет выработано компромиссное решение для стабилизации ситуации", - подытожил депутат.
Напомним, 24 июня 2021 года по представлению первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, и.о. директора Департамента финансов Александра Прокопенко и начальника юридического отдела Юлии Аввакумовой был зарегистрирован проект решения Киевского городского совета "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве". Как заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин, в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу. Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.