В Пуща-Водице демонтировали забор на скандальной стройке, - депутат Киевсовета Владислав Трубицын

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Городские службы провели демонтаж забора на месте резонансного строительства в Пуща-Водице.

Об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Киевсовета Владислав Трубицын.

По его словам, киевляне были возмущены тем, что среди леса в Пуща-Водице вырубают вековые дубы на участке площадью 21 гектар и на этом месте собираются строить жилой квартал.

"В аренду сроком на 15 лет этот участок отдали еще в 2007 году, а в 2015 году городские власти приняли решение досрочно расторгнуть договор аренды. Но землепользователь обжаловал это решение и отменил его через суды", - сказал Владислав Трубицын.

Он отметил, что неизвестные лица на тракторах самовольно обустроили техническую дорогу, ломая кусты и подлесок. К тому же на земельный участок завезли бетонные блоки и возвели огромный забор.

"Никаких разрешений на установку забора и строительство дороги к участку у застройщика нет. Поэтому работники КП "Киевблагоустройство" совместно с "Муниципальной охраной" и работниками полиции, несмотря на яростное сопротивление неизвестных молодчиков, демонтировали незаконно установленный забор", - подчеркнул депутат Киевсовета.

Подытоживая, Владислав Трубицын отметил, что Киевсовет снова рассмотрит проект решения о расторжении договора аренды, чтобы не допустить никакого строительства в Пуща-Водице.