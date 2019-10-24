Яку модель сільського господарства вибудовує уряд реформаторів?

Яку модель сільського господарства вибудовує уряд реформаторів? Своєю думкою поділився Михайло Данкевич, для газети «Вісник Фермер України».

30 вересня на Урядовому порталі було оприлюднено Програму дій, яка визначає цілі та пріоритети діяльності Уряду протягом наступних п’яти років.

В преамбулі програми Прем’єр міністр України Олексій Гончарук анонсував зростання економіки на 40%, створення 1 млн нових робочих місць та встановлення прожиткового мінімум на рівні 4,2 тис. грн.

Що стосується безпосередньо сільського господарства, то в Програмі є лише меседжі Тимофія Милованова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

“Ми скасуємо мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення. Як результат, ефективність та продуктивність використання сільськогосподарських земель зростатиме до 6% щороку за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції. Земельний ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року, що, зокрема, призведе до збільшення вартості оренди за 1 га в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році.”

“Ми проведемо дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняємо податки на землю, введемо запобіжники проти земельного рейдерства та запровадимо сучасну інфраструктуру просторових даних. 100% відомостей про земельні ділянки буде внесено до Державного земельного кадастру до кінця 2020 року. Це зробить земельний ринок ефективним та прозорим для громадян та бізнесу.”

“Ми надамо державну фінансову підтримку фермерам на купівлю землі сільськогосподарського призначення та розвиток свого бізнесу. Під час купівлі менше 500 га землі фермери матимуть можливість отримати дешевий кредитний ресурс за ставкою, що не перевищує рівня інфляції”.

Все це ми вже неодноразово чули на різних конференціях, круглих столах та з телеекранів різноманітних каналів. Але нові три слова у запевненні про надання фінансової підтримки фермерам «… розвиток свого бізнесу» викликає ряд запитань до пана міністра.

Перше питання – що думає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про подальшу долю «Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки».

Фінансування Концепції передбачалося здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень Мінагрополітики на відповідний рік в обсязі не менше 1 млрд. гривень щороку (Розпорядження Кабінету міністрів України від 13 вересня 2017 року №664-р).

Тож відповідно друге питання – чи розраховувати фермерам та власникам ОСГ на державну підтримку в 2020 році?

А я нагадаю, що ця підтримка як в 2018, так і в 2019 році передбачала: компенсацію відсоткової ставки при кредитуванні селян в комерційних банках, часткову (25%) компенсації вартості с/г техніки та обладнання українського виробництва (а для фермерів 40%), відшкодування коштів при купівлі племінних тварин, до 24 тис. за корову, та до 12 тис. – свині та компенсація вартості реконструкції та будівництва тваринницьких ферм – до 25%, компенсація вартості придбання вітчизняного посівного матеріалу та саджанців – до 80 тис грн. на одне господарство, підтримку створення та розвитку сільськогосподарської кооперації.

Крім того для приватних домогосподарств була передбачена державна допомога за утримання молодняка ВРХ до 1-річного віку в розмірі 2,5 тис. грн на рік.

А ще питання до пана міністра від бувших власників паїв, які повірили в державну програму підтримки та легалізувалися, зареєструвавши сімейні ферми – чи буде працювати фінансова підтримка сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка була передбачена на 10 років?

І на сам кінець ми, та й значна кількість фермерів та сільгоспвиробників, хочемо знати, а що робити господарствам, які повірили у відшкодування відсоткової ставки державою та взяли кредити на 3 – 5 років (на сьогодні це в середньому 24 – 25% річних). Хто їм тепер компенсує ці відсотки? Хто відповість у випадку їх банкрутства?

То ж не дивлячись на заяви урядовців, що малому бізнесу нічого журитися, їх будуть підтримувати, ми бачимо, що реально зможуть вижити в цих умовах, не говорячи вже про купівлю землі, лише великі агрохолдинги та агрокорпорації, і в першу чергу з іноземним капіталом.

То про чий «… розвиток свого бізнесу» говорив Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України?

Джерело: AgroNews