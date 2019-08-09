Стрілянина у Техасі: мати трьох дітей загинула, затуливши собою немовля

Під час масового вбивства у супермаркеті в місті Ель-Пасо, штат Техас, загинула мати трьох дітей, яка затулила собою немовля.

24-річна Джордан Анкондо стала однією з 20 жертв стрілянини у супермаркеті Walmart, що сталася у неділю.

Її 19-річна сестра Лєта Джамровскі повідомила ВВС, що пані Анкондо купувала шкільні товари для своїх дітей, коли у супермаркеті Walmart відкрили вогонь по відвідувачах.

Мати впала на землю, затуливши собою свого двомісячного сина. Її сестра зазначає, що пані Анкондо "подарувала життя" сину.

Немовля зі зламаними кістками лікують в університетському медичному центрі Ель-Пасо.

Пізніше стало відомо, що техаський стрілок вбив і батька двомісячної дитини - Андре Анкондо. Смерть чоловіка підтвердив агентству AP його дідусь.

Як повідомляє Guardian, пан Анкондо перед смертю затулив собою дружину з немовлям. У подружжя залишилося троє дітей віком п'ять років, два роки і два місяці.За підозрою у вчиненні злочину в Ель-Пасо затриманий 21-річний американець, якого, зокрема, звинувачують у тероризмі і злочині на ґрунті ненависті. Йому загрожує смертна кара.

Окрім того, у ніч з суботи на неділю в США сталася ще одна стрілянина в штаті Огайо. Її жертвами стали дев'ять людей. Поліцейські застрелили нападника через 30 секунд після початку стрілянини.

За підозрою у вчиненні злочину у Техасі затриманий 21-річний американець Патрік Крусіус, який мешкає у передмісті Далласа. Наразі вважається, що він міг незадовго до вбивства опублікувати в інтернеті документ, в якому пояснює організацію нападу реакцією на "латиноамериканське нашестя до Техасу", а також висловлює расистські ідеї.

Чиновники не повідомляють точного мотиву нападу, але керівник поліції Ель-Пасо Грег Аллен заявив, що слідчі розглядають документ, який міг би вказати на "потенційний зв'язок зі злочином на ґрунті ненависті".

Ймовірно, йдеться про документ, розміщений на веб-форумі 8chan, який часто використовують прихильники ультраправих ідей. В ньому йдеться про "культурне та етнічне заміщення внаслідок вторгнення", у чому автор звинувачує американців латиноамериканського походження.Документ був опублікований за 20 хвилин до першого повідомлення до поліції щодо стрілянини в Ель-Пасо, де значна кількість мешканців мають латиноамериканське походження. Автор документу також висловлює підтримку злочинцю, який вчинив вбивство 51 людини у мечеті у Новій Зеландії у березні цього року.

Поліція заявила, що чоловіка, який здався правоохоронцям після стрілянини, все ще опитують. Американські ЗМІ назвали його Патріком Крусіусом.

"Ми збираємося розслідувати це як вбивство з обтяжуючими обставинами, що карається смертною карою, але також як злочин на ґрунті ненависті, що, схоже, так і є", - сказав губернатор штату Техас Грег Ебботт.

Пізніше окружний прокурор міста Ель-Пасо Хайме Еспарса повідомив, що вбивство будуть розслідувати саме як вбивство з обтяжуючими обставинами, підозрюваного можуть звинуватити у злочині на ґрунті ненависті та тероризмі.

"Ми вимагатимемо смертної кари", - наголосив пан Еспарса.

Стрілянина в Ель-Пасо сталася у магазині Walmart біля торгового центру Cielo Vista Mall, в декількох милях від американсько-мексиканського кордону.

У зв'язку з інцидентом затримали 21-річного підозрюваного. У поліції заявили, що він є мешканцем міста Аллен, розташованого приблизно за 650 миль на схід від Ель-Пасо.

Американські ЗМІ називають його Патріком Крузіусом.

Голова поліції Ель-Пасо Грег Аллен заявив, що повідомлення про стрілянину надійшло о 10:39 за місцевим часом, і правоохоронці були на місці події протягом шести хвилин.

На момент нападу у супермаркеті Walmart було багато покупців - зокрема тих, хто готувався до початку нового шкільного року.

21-річний чоловік - наразі єдиний підозрюваний під вартою, і у поліцейські зазначають, що під час його затримання зброю не застосовували.

Пан Аллен сказав, що жертви були різного віку, і описав ситуацію як "жахливу".Департамент поліції Ель-Пасо закликав людей здавати кров.

Кіанна Лонг розповіла, що була у супермаркеті зі своїм чоловіком, коли почула стрілянину.

"Люди панікували і бігали, говорили, що там був стрілок, - розповіла пані Лонг агенції Reuters. - Вони бігли, пригнувшись до підлоги, люди падали на підлогу".

Інший свідок, Глендон Оаклі, розповів CNN, що він був у магазині спортивних товарів у сусідньому торговому центрі, коли туди забігла дитина і сказала, що у Walmart стріляють.

Пан Оаклі сказав, що слова дитини не сприйняли серйозно, проте за кілька хвилин він почув два постріли.

"Я думав лише про те, щоб врятувати дітей", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп назвав напад "актом боягузтва".

"Разом з усіма у цій країні засуджую сьогоднішній акт ненависті. Жодні причини ніколи не зможуть виправдати вбивство невинних людей", - написав він у Twitter.

Прізвища жертв нападу влада поки що не оприлюднювала. Однак президент Мексики Мануель Лопес Обрадор заявив, що серед загиблих було троє мексиканців, повідомляє агенція Reuters.

Напад стався менше ніж через тиждень після того, як озброєний підліток вбив трьох людей на фестивалі їжі в Каліфорнії. Техаську стрілянину називають восьмою за кількістю жертв у сучасній історії США.

"Наш штат об'єднується на підтримку цих жертв та членів їхніх сімей, - зазначив губернатор Ебботт. - Ми маємо зробити одну річ сьогодні, одну завтра, і кожен наступний день - ми маємо об'єднатися".

Через кілька годин після стрілянини у Техасі, у ніч з 3 на 4 серпня, масове вбивство сталося у місті Дейтон, у штаті Огайо.

Щонайменше дев'ять людей загинули і 26 отримали поранення.

Помічник керівника поліції міста Метт Карпер заявив журналістам, що патрульні вбили нападника.

"Наші люди дуже добре підготовлені до подібної ситуації", - сказав він, додавши, що "дуже пощастило, що офіцери були в безпосередній близькості".

Постріли поліцейських зупинила стрілка, який намагався потрапити до бару у районі стрілянини.

"Якби він встиг увійти в двері бару Ned Peppers з таким спорядженням, число поранених і вбитих було б катастрофічним", - повідомив глава поліції Дейтона Річард Біль.

Нападником виявився 24-річний Коннор Беттс з Беллбрука, штат Огайо.

Його жертвами стали шість афроамериканців та троє білих американців.

У неділю поліція обшукала будинок Беттса. За даними ЗМІ, сестру Беттса виявили мертвою в машині разом зі своїм хлопцем.

Беттс купив гвинтівку через онлайн-магазин у Техасі, і, як каже поліція, ніщо в його біографії не було перешкодою для купівлі зброї.

Влада заявляє, що говорити про можливі мотиви нападу поки що занадто рано.