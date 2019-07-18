Рейтинги партій: хто ж може пройти в Раду

На позачергових виборах найвищі шанси потрапити в парламент мають чотири партії, свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка

Ще три партії мають рейтинг близько 5 відсотків, які потрібні для проходження в парламент.

Згідно з цими результатами, найбільшу підтримку зараз має партія "Слуга народу". За неї готові проголосувати 42,5% респондентів серед тих, хто визначився зі своїм вибором та готовий голосувати.

Партію "Опозиційна платформа - За життя" готові підтримати 15,1%.

8,1% опитаних хочуть віддати свій голос за партію "Європейська солідарність", 7,6% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Близько 5 відсотків підтримки серед тих, хто вже визначився, мають ще три партії.

4,8% опитаних готові підтримати партію "Голос", 4,8% - партію "Громадянська позиція", 4,6% - за партію "Сила і честь".

Рейтинг менш ніж 5 відсотків мають Радикальна партія Олега Ляшка - 2,3%, партія "Опозиційний блок" - 2,3%, партія ВО "Свобода" - 2%.

Решта політичних сил мають рейтинг нижче за 2%.

Опитування проведено з 3 до 10 липня 2019 року.

Опитано 3 019 повнолітніх респондентів на підконтрольній території України методом персонального інтерв'ю.

Як стверджують соціологи, похибка не перевищує 1,8%.

Рівень підтримки партії "Слуга народу" перевищив 50%, згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, проведеним з 3 по 13 липня серед 2 004 повнолітніх респондентів.

Відповідно до опитування, симпатії тих респондентів, які планують прийти на вибори та визначились, розподілились так:

"Слуга народу" - 52,3% (48,5% за даними опитування КМІС 25 червня - 7 липня)

"Опозиційна платформа — За життя" - 10,3% (раніше - 14,1%)

"Європейська солідарність" - 7,9% (раніше - 9,2%)

"Батьківщина" - 5,8% (раніше - 5,2%)

"Сила і Честь" - 5,1% (раніше - 4,1%)

Решта партій, згідно з цим опитуванням, мають рейтинг нижче 5%, що потрібно, аби пройти до парламенту, серед них і партія, яка стабільно долала 5% бар'єр - "Голос" Святослава Вакарчука.

За даними КМІС, "Голос" має підтримку 4% опитаних. За даними попереднього дослідження - 4,4%.

"Опозиційний блок" - 3%, "Громадянська позиція" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4%

21,8% опитаних, які прийдуть на вибори, ще не визначились із тим, кого підтримати.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, проведеним 5-11 липня, "Слуга народу" продовжує лідирувати у перегонах з 41,5% симпатиків з тих, хто має намір брати участь у виборах і визначився з вибором.

За пропрезидентську партію готові проголосувати понад 40% опитаних з південних регіонів, та понад 35% - з центральних. Також її підтримують майже 45% молоді у віці 18-29 років.

Партія "Опозиційна платформа - за життя" має рейтинг у 12,5%. Її найбільше підтримують на сході - понад 20% опитаних, і на півдні - понад 16%.

За третє місце борються "Голос" з 8,8% прихильників, "Європейська солідарність" з 8,3% та "Батьківщина" з 7%.

На межі проходження до Ради знаходяться "Сила і честь" з 4,6% та "Опозиційний блок" з 3,8%.

Далі симпатії розподілилися таким чином: ВО Свобода - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2%, "Громадянська позиція" - 1,8%, "Самопоміч" - 1,5%, "Партія Шарія" - 1,2%.

На час проведення опитування 13,7% з загальної кількості опитаних заявили, що ще не визначилися, яку партію підтримати.

Похибка опитування становить 2,3%.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-10 липня, до Ради можуть потрапити п'ять партій.

Очолює рейтинг "Слуга народу" з 47% підтримки серед тих виборців, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Долають 5% бар'єр також партія "Опозиційна платформа - За життя" з 11,6% симпатиків, партія "Європейська Солідарність" з 8,2%, партія "Голос" з 6,6% та "Батьківщина" з 6,4%.

Далі електоральні симпатії розподілилися таким чином: "Сила і честь" - 3,6%, "Опозиційний блок" - 3,2%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, Радикальна партія - 2,5%, ВО Свобода - 2,1%, "Громадянська позиція" - 1,4%, "Самопоміч" - 1,2%, "Партія Шарія" - 1,2%.

Згідно з опитуванням, рівень довіри до президента Зеленського складає 65%, не довіряють йому 27%.

25% українців довіряють лідеру "Голосу" Святославу Вакарчуку, 23% - лідеру "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку, 22% - Юлії Тимошенко, 20% - прем'єру Володимиру Гройсману.

Найменший рівень довіри мають, згідно з опитуванням, Петро Порошенко (14%) та Віктор Медведчук (12%).

Опитування проводилося серед 2 тисяч респондентів шляхом особистого інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,2%.

Раніше було опубліковане дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведене з 25 червня по 7 липня серед 2004 повнолітніх респондентів.

Відповідно до даних опитування, симпатії тих респондентів, які планують прийти на вибори та визначились, розподілились так:

"Слуга народу" - 48,5%

"Опозиційна платформа — За життя" - 14,1%

"Європейська солідарність" - 9,2%

"Батьківщина" - 6,2%

Решта партій, згідно з опитуванням, не проходять до парламенту, серед них і партія, яка стабільно долала 5% бар'єр - "Голос" Святослава Вакарчука. За даними КМІС, "Голос" мав підтримку 4,4% опитаних.

"Сила і Честь" - 4,1%, "Опозиційний блок" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4% "Українська стратегія Гройсмана" - 2,3%.

19,9% опитаних, які прийдуть на вибори, ще не визначились із тим, кого підтримати.

67,8% позитивно оцінювали президента Володимира Зеленського, 51,6% - голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, 41,1% - представника президента у парламенті Руслана Стефанчука, 38,1% - Ігоря Смешка, а 26,7% - Святослава Вакарчука.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.