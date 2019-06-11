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Історії, які шокували Україну того тижня

10 червня 2019

Про обставини загибелі п'ятирічного Кирила на Київщині та п'ятирічної Дарини на Житомирщині, а також про серіал "Чорнобиль", до якого була прикута така пильна увага останнім часом, — у нашій тижневій добірці центральних матеріалів тижня.

 

Ці дві історії вбивства дітей відбулися у різний час і за різних обставин, але саме вони цього тижня сколихнули українських інформаційний простір.

Перша з них відбулася ще 10 місяців тому, але відомо про неї стало наприкінці травня. П'ятирічна Дарина Макарчук, ймовірно, загинула від рук батька. Зараз правоохоронці та ЗМІ намагаються встановити причини трагедії.

Кирило Тлявов

Інша смерть - п'ятирічного Кирила Тлявова просто на подвір'ї від, як стверджують прокурори, пострілу поліцейських у Переяславі-Хмельницькому - збурила суспільство та змусила згадати протести у Врадіївці.

За даними слідства, 31 травня вдень місцеві поліцейські у нетверезому стані поцілили з вогнепальної зброї дитині в голову. Як кажуть слідчі, це сталося, коли представники поліції розважалися і стріляли по пляшках.

біля мвс

За кілька годин після повідомлення про смерть хлопчика соцмережами почали ширитися заклики до відставок високопосадовців. На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що не дасть "зам'яти справу".

Затримані - старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько

Обох підозрюваних поліцейських - лейтенанта Івана Приходька та старшого сержанта Володимира Петровця, - арештували на 60 діб без права застави.

Захист кожного з них наполягає, що невідомо, хто саме влучив у хлопчика. Обоє затриманих свою вину заперечують.

Іграшки

У середу в Переяслав-Хмельницькому Кирила поховали. Попрощатися з ним прийшли кілька сотень людей.

Кадр з серіалу - вибух на ЧАЕС

Обговорення трагедії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 33 роки тому, стало актуальним цими днями завдяки серіалу виробництва HBO та Sky.

Техногенна катастрофа наочно "вилилась" у п'ять серій, по годині кожна.

Олексій Бреус - один з очевидців перших годин аварії на ЧАЕС. Ми поговорили з ним про обставини тих днів та про те, наскільки достовірно вони зображені у серіалі "Чорнобиль".

Ананенко

А ліквідатор та "чорнобильський дайвер" Олексій Ананенко розповів BBC News Україна про те, як насправді відбувався спуск під зруйнований реактор ЧАЕС, зображений у серіалі.

ЧАЕС

Більшість сцен серіалу зняли у Литві, але частина локацій і акторів були українськими.

 

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