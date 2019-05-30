Вибори до Ради: як проголосувати не вдома чи на морі

Якщо у розпал літа в день виборів 21 липня ви не будете у своєму рідному місті чи селі, а поїдете у відпустку, то, за бажання, все одно маєте нагоду проголосувати.

Так само, як і на нещодавніх президентських перегонах, на дочасних виборах Верховної Ради у липні громадяни України мають право тимчасово змінити місце голосування.

Специфіка парламентських виборів полягає у тому, що люди голосують і за загальнонаціональний партійний список, і за конкретного кандидата у мажоритарному окрузі.Але якщо ви змінили місце голосування на інший мажоритарний округ, то вам дадуть тільки один бюлетень з партійними списками. Голосувати за мажоритарника у "чужому" окрузі закон не дозволяє.

Проте, як пояснили ВВС News Україна у державному реєстрі виборців, якщо ви зміните місце для голосування в межах свого "рідного" округу, вам таки дадуть два бюлетені.

На минулих президентських виборах 325 тисяч українців скористались правом змінити місце голосування. Експерти припускають, що сезон відпусток та відпочинку вплине на кількість охочих проголосувати.

Якщо у день виборів ви не будете там, де постійно мешкаєте, то можете досить швидко змінити місце голосування.

Питання зміни місця голосування зокрема стосується багатотисячної армії студентів, які переважно голосують за місцем реєстрації в гуртожитках, і 21 липня навряд чи спеціально поїдуть у міста, де навчаються.

Таку ж процедуру мають пройти і тимчасові переселенці з Донбасу чи Криму, які голосуватимуть тільки за партійні списки.

Для зміни місця голосування потрібно до 15 липня включно прийти до найближчого до вас відділу ведення реєстру виборців.

Досвід показав, що чим ближче до дня виборів, тим довшими є черги у відділеннях реєстру.

Такі відділення є в кожному районі та місті України, а також у районах в містах. Переважно це приміщення у державних місцевих адміністраціях та виконкомах міських рад.

Є кілька варіантів походу до чиновників. Перший - звернутись до органу ведення реєстру за місцем реєстрації. Це зручно у разі, якщо ви живете там постійно, але у день виборів будете не вдома.

Інший варіант підійде тим, хто постійно живе не за місцем реєстрації. Тоді варто піти до найближчого органу ведення реєстру виборців, щоб проголосувати саме у цьому регіоні.

Якщо ви приїдете на відпочинок на морське узбережжя Азовського чи Чорного морів або в Карпати до 15 липня, то можете змінити місце для голосування ще вдома, або ж звернутись до реєстру вже на відпочинку - в найближчому райцентрі.

Якщо ж ви поїдете у відпустку після 15 липня, то про зміну місця голосування треба подбати ще до від'їзду.

У відділі ведення реєстру ви маєте заповнити заяву, де вказати дільницю чи адресу, за якою бажаєте проголосувати.

Бланк заяви можна завантажити на сайті реєстру і заповнити заздалегідь, або отримати на місці.

Для зміни місця голосування потрібно взяти паспорт громадянина України - у вигляді книжечки чи картки. Обов'язково треба мати копію перших двох розворотів паспорта та сторінки з реєстрацією. Адже у багатьох відділах немає ксероксу, а ці копії там вимагають.

Також прийнятним є тимчасове посвідчення громадянина України або посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток.

Тимчасову зміну місця голосування потрібно обґрунтувати й підтвердити документами, які свідчать про перебування у місті чи селі, де бажаєте голосувати.

Винятком є тимчасові переселенці, яким не потрібно показувати жодних документів, окрім паспорта.

На сайті реєстру виборців є перелік можливих документів, які підтверджують зміну місця голосування.

Найперше - це довідка з місця роботи, трудова книжка чи трудовий договір.

Студенти можуть показати довідку з місця навчання, а орендарі квартир - договір про оренду. Власники квартир також можуть надати документи на нерухомість.

Підійдуть також документи про відрядження, путівка до санаторію, виписка з лікарняного закладу та навіть квитки на літак чи потяг, які свідчать про переїзд у певне місце на час виборів.

У спеціальному роз'ясненні міністерства юстиції додають, що обґрунтовувати зміну місця голосування можна доглядом за людиною, яка не здатна пересуватись самостійно. Щоправда, там не уточнюють, які саме документи засвідчують такий догляд.

Окрема підстава зміни місця голосування - перебування у шлюбі або родинних стосунках, які обумовлюють спільне проживання. Для цього треба подати свідоцтво про шлюб, про народження чи шлюбний договір.

Обґрунтуванням проживання також може бути довідка з ЖЕКу, ОСББ чи просто згода власника житла. При цьому, в самому реєстрі виборців зазначають, що вказаний у них на сайті перелік документів не є вичерпним.

Після подання документів на зміну виборчої адреси вам мають дати спеціальну довідку для голосування.

Але йти голосувати можна і без неї - ви все одно будете включені у список виборців і вас у ньому знайдуть за паспортними даними.

На минулих виборах багато людей, які працюють як фізичні особи-підприємці й живуть у Києві, але їхні ФОП зареєстровані в інших містах, мали проблеми зі зміною місця голосування.

Військовослужбовці, як і раніше, голосуватимуть у своїх частинах чи за місцем проживання. Або можуть змінити місце голосування, якщо у день виборів будуть, до прикладу, в зоні проведення ООС.

Українці, які постійно живуть за кордоном чи планують туди поїхати у день виборів, також можуть проголосувати.

Виборчі дільниці відкриваються у приміщеннях українських посольств та консульств.

З переліком та адресами виборчих дільниць за кордоном можна ознайомитись на сайті МЗС України.

До списків виборців на закордонних дільницях автоматично потрапляють громадяни України, які стали на консульський облік.

Якщо на обліку ви не стоїте, але постійно там живете і проголосувати хочете, то маєте прийти до дипломатичної установи і написати заяву про зміну місця голосування.

Така сама процедура - якщо ви живете за кордоном в одній країні, а в день виборів будете в іншій.

Якщо ж людина постійно живе в Україні, але у день виборів буде за кордоном, то може піти у відділ ведення реєстру виборців за місцем реєстрації і змінити місце голосування, вказавши, в якій країні і на якій дільниці планує голосувати.

Громадяни України, які стоять на консульському обліку за кордоном, але у день виборів повернуться додому, також можуть змінити місце голосування за стандартною процедурою: або подати заяву в дипломатичну установу, або у відділ ведення реєстру там, де планують голосувати в Україні.

У спеціальному розділі реєстру виборців кожен може знайти власну виборчу дільницю й уточнити, чи включений до списку.

У розділі "Пошук дільниці" можна вказати точну адресу проживання і отримати повні дані про виборчу дільницю, де ви будете голосувати, а також точну адресу вашого відділу ведення реєстру виборців.

На цій же сторінці у розділі "Перевірка включення" можна швидко подивитись, чи є ваше ім'я у списку виборців. Для цього треба вказати своє ім'я та місце проживання.