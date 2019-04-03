Брекзит: Парламент Британії знову відхилив усі варіанти виходу з ЄС

За 11 днів до того, як Британія може вийти з ЄС без врегулювання відносин, депутати Палати громад знову не змогли домовитися про форму "брекзиту", яка б влаштувала більшість із них.

Напередодні ввечері Палата громад відкинула всі чотири варіанти подальших дій, які запропонували самі депутати. Жоден з варіантів не отримав більшості.

Найбільш компромісній пропозиції - про митний союз з ЄС не вистачило до відносної більшості чотирьох голосів. За неї проголосували 273 депутати, проти - 276. У Палаті громад загалом 639 депутатів.

Серед чотирьох пропозицій, винесених на голосування, були:

Митний союз з Євросоюзом (273 - "за", 276 - "проти"). Пропозиція закріпити на законодавчому рівні митний союз з ЄС за будь-якого варіанту брекзиту. Єдиний ринок (261 - "за", 282 - "проти"). За цього варіанту зберігається членство в єдиному європейському ринку та митному союзі, тобто зберігаються тісні економічні відносини з ЄС. Другий референдум (280 - "за", 292 - "проти"). Цим варіантом пропонувалося заборонити ратифікацію в парламенті будь-якої угоди про вихід з ЄС, якщо і поки її не схвалять на референдумі. Відмова від брекзиту без угоди (191 - "за", 292 - "проти"). Якщо до дня брекзиту угоду про вихід з ЄС не буде схвалено, уряд має просити згоди парламенту на вихід без угоди, а якщо не отримає його, то відкликати заяву про вихід з ЄС.

Тепер уряд, можливо, вчетверте спробує внести на голосування в Палату громад проект угоди про умови виходу з ЄС, який Тереза Мей уклала з Брюсселем.

Палата громад вже тричі її відхилила.

Після оголошення результатів попереднього голосування міністр зі справ виходу з Євросоюзу Стівен Барклі оголосив, що кабінет збереться пізніше у вівторок і вирішить, що робити.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін запропонував ще раз спробувати знайти компроміс.

"Один із варіантів було відхилено з дуже невеликою різницею голосів. Оскільки прем'єр-міністру даються три спроби, то пропоную, щоб і парламенту дали шанс ще раз обговорити варіанти", - сказав Корбін.

Оголений протест

У понеділок дебати в парламенті перервала несподівана акція протесту.

12 протестувальників роздяглися в галереї, з якої можна спостерігати за обговоренням в палаті. Деякі з них приклеїли себе до скляної перегородки.

Фотографію розмістив один з членів парламенту Джеймс Гіппі.

З'ясувалося, що акція не стосувалася брекзиту. Натомість демонстранти хотіли привернути увагу до "кліматичної та екологічної кризи".

Спікер Джон Беркоу попросив депутатів ігнорувати демонстрацію і продовжувати дебати.

Поліція повідомила, що всіх демонстрантів затримали.

Реакція ЄС

Голова делегації ЄС на переговорах з Великою Британією Мішель Барньє заявив, що брекзит без угоди з ЄС стає все більш імовірним.

За його словами, продовження нині встановленої дати брекзиту (12 квітня) на невизначений термін несе ризики для ЄС і повинно мати серйозне підґрунтя, якби на таке подовження погодилися б у Брюсселі.

"Уникнути брекзиту без угоди можна лише одним способом - проголосувати за угоду", - заявив пан Барньє.

Він додав, що єдиним варіантом угоди є той, що вже укладений між кабінетом Терези Мей та Брюсселем.

Лідери країн Євросоюзу 10 квітня зберуться на екстрений саміт, щоб вирішити, що робити з Британією.

До цього часу Лондон має надати Євросоюзу переконливий план подальших дій.

Інакше ЄС може не дати Британії нового відтермінування брекзиту, і 12 квітня країна може "випасти" з Євросоюзу без врегульованих відносин.

Британська преса в останні кілька днів писала з посиланням на поінформовані джерела, що прем'єр-міністр Тереза Мей може найближчим часом оголосити позачергові вибори.

Вони могли б стати альтернативою та м'якими варіантами брекзиту і другому референдуму. За таких умов Британії знадобиться тривале відтермінування.

Що далі?

Вівторок, 2 квітня. Зустріч кабінету Терези Мей, що за планом триватиме 5 годин

Середа, 3 квітня. Можливо, ще один раунд попередніх голосувань, щоб визначити, який варіант може набрати більшість голосів

Четвер, 4 квітня. Тереза Мей може вчетверте внести на голосування в парламент свою угоду про умови брекзиту

Середа, 10 квітня. Екстрений саміт лідерів ЄС, щоб розглянути можливість подальшого відтермінування.

П'ятниця, 12 квітня. День виходу Британії з ЄС, якщо не буде домовлено про подальше відтермінування.

23-26 травня. Вибори в Європейський парламент. Британія, ймовірно, буде змушена взяти участь, якщо до того часу залишиться в ЄС.