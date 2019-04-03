Брекзит: Парламент Британії знову відхилив усі варіанти виходу з ЄС

За 11 днів до того, як Британія може вийти з ЄС без врегулювання відносин, депутати Палати громад знову не змогли домовитися про форму "брекзиту", яка б влаштувала більшість із них.
Напередодні ввечері Палата громад відкинула всі чотири варіанти подальших дій, які запропонували самі депутати. Жоден з варіантів не отримав більшості.
Найбільш компромісній пропозиції - про митний союз з ЄС не вистачило до відносної більшості чотирьох голосів. За неї проголосували 273 депутати, проти - 276. У Палаті громад загалом 639 депутатів.
Серед чотирьох пропозицій, винесених на голосування, були:
Тепер уряд, можливо, вчетверте спробує внести на голосування в Палату громад проект угоди про умови виходу з ЄС, який Тереза Мей уклала з Брюсселем.
Палата громад вже тричі її відхилила.
Після оголошення результатів попереднього голосування міністр зі справ виходу з Євросоюзу Стівен Барклі оголосив, що кабінет збереться пізніше у вівторок і вирішить, що робити.
Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін запропонував ще раз спробувати знайти компроміс.
"Один із варіантів було відхилено з дуже невеликою різницею голосів. Оскільки прем'єр-міністру даються три спроби, то пропоную, щоб і парламенту дали шанс ще раз обговорити варіанти", - сказав Корбін.
У понеділок дебати в парламенті перервала несподівана акція протесту.
12 протестувальників роздяглися в галереї, з якої можна спостерігати за обговоренням в палаті. Деякі з них приклеїли себе до скляної перегородки.
Фотографію розмістив один з членів парламенту Джеймс Гіппі.
З'ясувалося, що акція не стосувалася брекзиту. Натомість демонстранти хотіли привернути увагу до "кліматичної та екологічної кризи".
Спікер Джон Беркоу попросив депутатів ігнорувати демонстрацію і продовжувати дебати.
Поліція повідомила, що всіх демонстрантів затримали.
Голова делегації ЄС на переговорах з Великою Британією Мішель Барньє заявив, що брекзит без угоди з ЄС стає все більш імовірним.
За його словами, продовження нині встановленої дати брекзиту (12 квітня) на невизначений термін несе ризики для ЄС і повинно мати серйозне підґрунтя, якби на таке подовження погодилися б у Брюсселі.
"Уникнути брекзиту без угоди можна лише одним способом - проголосувати за угоду", - заявив пан Барньє.
Він додав, що єдиним варіантом угоди є той, що вже укладений між кабінетом Терези Мей та Брюсселем.
Лідери країн Євросоюзу 10 квітня зберуться на екстрений саміт, щоб вирішити, що робити з Британією.
До цього часу Лондон має надати Євросоюзу переконливий план подальших дій.
Інакше ЄС може не дати Британії нового відтермінування брекзиту, і 12 квітня країна може "випасти" з Євросоюзу без врегульованих відносин.
Британська преса в останні кілька днів писала з посиланням на поінформовані джерела, що прем'єр-міністр Тереза Мей може найближчим часом оголосити позачергові вибори.
Вони могли б стати альтернативою та м'якими варіантами брекзиту і другому референдуму. За таких умов Британії знадобиться тривале відтермінування.
Вівторок, 2 квітня. Зустріч кабінету Терези Мей, що за планом триватиме 5 годин
Середа, 3 квітня. Можливо, ще один раунд попередніх голосувань, щоб визначити, який варіант може набрати більшість голосів
Четвер, 4 квітня. Тереза Мей може вчетверте внести на голосування в парламент свою угоду про умови брекзиту
Середа, 10 квітня. Екстрений саміт лідерів ЄС, щоб розглянути можливість подальшого відтермінування.
П'ятниця, 12 квітня. День виходу Британії з ЄС, якщо не буде домовлено про подальше відтермінування.
23-26 травня. Вибори в Європейський парламент. Британія, ймовірно, буде змушена взяти участь, якщо до того часу залишиться в ЄС.