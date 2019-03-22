Туберкульоз у світі можна подолати за 25 років - Telegraph

У четвер, 21 березня, закордонна преса пише про таке:

Кінець туберкульозу?

Ветеран-автогонщик

Іоанн Павло II проти педофілії

Уроки релігієзнавства

Британія потребує швидшого інтернету

Туберкульозу більше не буде?

Людство цілком може подолати туберкульоз вже за 25 років, й необхідно для цього не так вже й багато, пише британська Telegraph.

Напередодні Дня боротьби із туберкульозом, який припадає на 24 березня, група фахівців зробила таку сенсаційну заяву.

Подолати хворобу назавжди цілком реально. Для цього потрібно провести комплекс діагностичних та профілактичних заходів вартістю 10 мільярдів доларів на рік. Сума не така вже й велика, вважають вони. Збитки від туберкульозу набагато більші.

"Через туберкульоз у світі лише у 2017 році померло 1,6 мільйона людей. Він є основною причиною смертності серед інфекційних хвороб. Однак боротьба із захворюванням суттєво ускладнюється появою резистентності збудника туберкульозу до антибіотиків", - пише видання.

Методи боротьби із туберкульозом відомі: це високоякісна швидка діагностика, виявлення груп ризику, тобто людей, які перебувають у контакті з хворими, та розробка нових ефективних вакцин, пише Telegraph.

Незламний солдат

Військовослужбовець Шотландського королівського полку Скот Деві Біррел втратив обидві ноги в Афганістані, але важке поранення не змусило його відмовитися від життєвих радощів, пише британський таблоїд The Mirror.

Ще в госпіталі військовий закохався у медсестру, яка саме за ним доглядала. Врешті-решт вони одружились, а згодом у них народився син.

"Мене не буде на роботі до кінця наступного тижня. Мушу побути разом із Мері та нашим маленьким сином. Він дуже спокійний і плакав тільки один раз", - написав колишній солдат на своїй сторінці у соціальній мережі.

Робочий графік ветерана доволі напружений. Він бере участь в автоперегонах, причому його автомобіль не має жодного спеціального обладнання.

Крім того, Скот Деві Біррел мріє стати першим водієм з обома ампутованими ногами, який візьме участь у 24-годинних перегонах у французькому Ле Мані.

Коли варто порушувати канони

Папа Римський Іоанн Павло II за свого понтифікату не намагався приховувати факти педофілії серед священиків, пише польська Gazeta Wyborcza.

Після нещодавніх гучних судових процесів, які завдали суттєвої шкоди репутації Католицької церкви, кардинал Дзівіш, колишній особистий секретар Іоанна Павла II, порушив багаторічну мовчанку й оприлюднив раніше невідомі факти.

За його словами, Іоанн Павло II вживав рішучих заходів для розслідування скандалу зі священиками-педофілами у США та Північній Ірландії.

У 1994 році він навіть видав спеціальне розпорядження, яке дозволяло відступати від церковних канонів, коли йшлося про розслідування фактів та покарання винних у церковних злочинах.

Папа Римський розумів, що проблема педофілії стосується не окремих єпископатів, але церкви загалом, пише газета.

І хоча розслідування іноді тривали довго, але процеси, які започаткував Іоанн Павло II, закінчилися покаранням винних вже після смерті понтифіка, пише газета.

Тренінг із теології

Британський Home Office (міністерство внутрішніх справ) відмовився надати політичний притулок іранцеві, який свого часу навернувся до християнства, пише британська Independent.

Чоловік подав відповідну заяву ще 2016 року, де вказав, що став християнином, бо це релігія миру, на відміну від ісламу.

Минуло кілька років, він отримав відмову через те, що його твердження про "християнство як релігію миру" начебто суперечать написаному у Біблії.

Чиновник відомства навіть навів кілька цитат із книги Одкровення і зазначив, що вони містять "заклики до помсти, руйнування, смерті та насильства".

Відтак чиновник дійшов висновку, що порівнювати християнство з ісламом, як це зробив заявник, недоречно і відхилив його прохання.

Видання звернулося до міністерства по коментар. Там визнали, що їхній працівник "не дотримався чинних правил" розгляду прохань про політичний притулок.

Відомство пообіцяло краще готувати працівників, які приймають рішення про надання чи відмову у притулку.

Повільний перехід на оптику

Британські провайдери обговорюють план масового переходу на оптичні мережі передачі даних, пише британська Financial Times.

Необхідність переходу на оптоволоконні мережі пов'язана з тим, що старі мідні дроти більше не можуть підтримувати інтернет з'єднання на сучасних високих швидкостях.

"Лише 6% британських приватних будинків та бізнес-установ, тобто приблизно 1,8 мільйона абонентів, на кінець 2018 року мали підключення до оптичних ліній зв'язку. За цим показником Британія суттєво відстає від інших країн", - пише видання.

Проект переходу на оптичне волокно коштуватиме приблизно 30 мільярдів фунтів. Така висока вартість і є основною перепоною на шляху реалізації цього амбітного плану.

Інший момент - необхідність прибрати старі мідні дроти, які вже відслужили своє.

Мільйони користувачів будуть змушені переходити на нові мережі, за які доведеться платити більше. Багатьох же цілком влаштовують наявні мережі та їхня швидкість.

Кейті Міліґан із британської компанії Openreach, яка контролює британську телекомунікаційну інфраструктуру, порівняла ситуацію із будівництвом швидкісної автомагістралі.

Виходить, що треба збудувати нову швидкісну трасу і водночас латати ями на старій дорозі, говорить вона.