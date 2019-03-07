Кір: з початку спалаху в Україні захворіло понад 24 тисячі людей

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 8-го тижня 2019 р. на кір захворіла 2751 людина — 1 313 дорослих та 1 438 дітей. Це на 15,7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня (8–16 лютого). Втім, розслаблятися рано.

У відомстві наголошують, що щеплення – єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Люди не тільки хворіють, але й помирають

За звітний тиждень у Києві від ускладнень кору померла 57-річна жінка. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже дев’ять людей, серед яких дві дитини. З початку спалаху кір забрав 30 життів.

Загалом із 28 грудня 2018 р. до 22 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 24 042 людини — 10 588 дорослих і 13 454 дитини. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 3 741 людина: 1 237 дорослих і 2 504 дитини), Вінницькій (2 136: 930 дорослих та 1 206 дітей), Рівненській (2 109: 726 дорослих та 1 383 дитини), Хмельницькій (1 779: 960 дорослих та 819 дітей) областях і м. Київ (2 083 людини: 1 179 дорослих та 904 дитини).

Як захиститися від кору

Для надійного захисту від хвороби всі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. МОЗ закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей за календарем профілактичних щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватися за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти віком до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики. Якщо ви контактували з хворим на кір, убезпечити чи істотно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря — терапевта, педіатра чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи треба вам зробити щеплення якнайшвидше.

Чи пригнічується імунітет при щепленні?

Заяви про начебто пригнічення імунітету через щеплення та підвищені ризики ускладнень після вакцинації проти кору під час сезону грипу не мають наукового обґрунтування! Маніпуляції щодо теми вакцинації та гарантованих державою вакцин наражають на смертельну небезпеку кожного українця. Крім особистого захисту від смертельно небезпечної хвороби, вакцинація забезпечує захист і тим, хто не може отримати щеплення через постійні або тимчасові протипоказання, — завдяки колективному імунітету (коли щонайменше 95% населення навколо них вакциновано).4

МОЗ України ініціювало надзвичайні заходи для захисту від кору. У січні у Львівській області розпочато фактично спецоперацію для підвищення охоплення імунізацією дітей віком від 6 до 18 років, які пропустили планові щеплення з будь-яких причин. Надзвичайні заходи з імунізації дітей, що розпочнуться у Львівській області вже у другій половині лютого, заплановано також в інших областях України. Такі дії вже підтримали у Вінниці, яка постійно посідає друге місце із захворюваності на кір серед регіонів України.

Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. Зверніть увагу, що зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, можна ЛИШЕ у комунальних (які часто називають «державними») закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. Це ті заклади охорони здоров’я, де працюють сімейні лікарі, терапевти й педіатри.

Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медичного закладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.

Наголошуємо: вакцина проти кору в амбулаторіях Приірпіння є (виробництва США та Бельгія). Дітям безкоштовно, згідно з календарем щеплень, дорослим – за епідеміологічними показаннями. Звертайтеся до своїх педіатрів та сімейних лікарів!

В Ірпені ви можете звернутися до сімейного лікаря за записом, до чергового лікаря без запису в амбулаторії.