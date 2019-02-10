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Хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі - ВООЗ
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Хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі - ВООЗ

08 лютого 2019

Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей - це найбільший показник десятиліття, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону.

Хоча рівень вакцинації покращується, але ВООЗ каже, що охоплення є недостатньо високим для запобігання циркуляції вірусу в багатьох країнах.

Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих.

В Україні понад 53 тисяч хворих, а у решті країн регіону загалом - трохи більше ніж 34 тисячі.

Ось десять країн Європейського регіону з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року:

  • Україна - 53 218 людей
  • Сербія - 5 076 людей
  • Ізраїль - 2 919 людей
  • Франція - 2 913 людей
  • Італія - 2 517 людей
  • Росія - 2 256 людей
  • Грузія - 2 203 людей
  • Греція - 2 193 людей
  • Албанія - 1 466 людей
  • Румунія - 1 087 людей

У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 - в Україні.

ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.

До кінця 2017 року частка дітей, які були вакциновані в Україні, значно покращилася, приблизно до 90%, але, за словами ВООЗ, такий рівень необхідно підтримувати, аби змінити ситуацію з хворобою.

Що зараз в Україні?

За останніми даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за січень 2019 року на кір в Україні захворіло 15 тисяч людей, з них більш ніж половина діти.

Медики нагадують, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору.

Найвищі показники захворюваності медики фіксують у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Київ.

Аби збільшити рівень імунізації серед тих дітей, які пропустили планові щеплення, у Львівськійобласті - лідері за кількістю невакцинованих - працюватимуть мобільні бригади, які проводитимуть вакцинацію дітей.

Такі бригади почнуть працювати у другій половині лютого і проводитиму щеплення дітей віком 6-18 років у школах.

Щеплення робитимуть виключно за згоди батьків дітей.

Після Львівської області подібні заходи планують провести й в інших регіонах України.

Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом і може викликати серйозні ускладнення, серед яких пневмонія, вушна інфекція та запалення мозку, що в результаті може призвести до інвалідності та навіть смерті.

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