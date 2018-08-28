Святкова дата: як за роки незалежності АПК перетворився на флагмана економіки України

Україна у п’ятницю, 24 серпня святкувала 27-День незалежності. За цей час наша країна пройшла довгий шлях становлення як незалежної держави.

Змінювалось і обличчя аграрно-промислового комплексу України (АПК) - він пройшов тернистий шлях переходу від екстенсивної колгоспно-радгоспної системи до функціонування в ринкових умовах.

Завдяки впровадженим змінам Україна сьогодні вже стала потужним гравцем на світовому аграрному ринку.

Про досягнення у вітчизняному АПК за роки незалежності, а також про втрачені і нереалізовані можливості читайте у матеріалі Agronews.

Перехід на ринкові рейки

Від СРСР Україна отримала у спадок цілий клубок проблем пов’язаних з АПК. Стара колгоспно-радгоспна система була не здатна функціонувати в нових ринкових умовах. Тому керівництво держави взяло курс на реформування сектору сільського господарства.

Про те як це відбувалося Agronews допоміг пригадати екс-президент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич, якій стояв біля витоків становлення українського фермерства. За його словами, перші фермерські господарства, які стали провісниками невідворотних змін у сільському господарстві України, з’явились ще під час перебудови.

«У глибині української душі селянської у всі часи Радянського союзу панував вільний дух хлібороба і фермера. Тому у 1988 році з’явились перші фермерські господарства. Ваш співрозмовник був одним із перших хто створив фермерське господарство – у травні 1988 році. Уже у 1989 році з’явилась перша п’ятірка фермерських господарств, які почали дуже важливу місію побудови іншого устрою, а власне, відродження українських давніх хліборобських традицій – фермерського устрою у тотальній колгоспно-радгоспній системі», - повідомив Томич у коментарі Agronews.

За його словами, після здобуття Україною незалежності для остаточного демонтажу старої системи пішло цілих десять років. Крапку було поставлено у грудні 1999 року після підписання президентом Леонідом Кучмою указу щодо реформи аграрного сектора, який в короткі терміни, фактично, передбачав ліквідацію колгоспів.

«Колгоспно-радгоспна система впала, з’явилися зовсім інші можливості, середовище. На жаль, не все було без проблем. Але на руїнах регресивної радянської системи сільського господарства сформувалась сучасна, яка при усіх своїх недоліках є демократичною, вільною, з конкурентним середовищем, з можливістю реалізації особистості», - додав Томич.

Нова ера АПК

Перехід до ринкових умов дав поштовх для розвитку галузі. На сьогодні в Україні функціонує більше 1 тисячі великих агрохолдингів, більше 45 тисяч фермерських господарств, близько 50 тисяч сільськогосподарських підприємств, і декілька мільйонів особистих фермерських господарств.

За словами президента Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярослава Гадзала, після кризи 90-х років вітчизняне АПК стало почувати себе краще.

«Досить розвиненим стало зернове господарство, непогані результати взагалі в галузі рослинництва. Ця галузь сьогодні на 20% має кращі результати, ніж вона мала до незалежності, в 1990-му чи в 1991-му. Значно зросла урожайність. Наприклад, урожай зернових практично вдвічі збільшився за цей період часу з 30 млн тонн на рік до 60 млн тонн, багато побудовано елеваторів по всій країні… Це головні наші здобутки, які змінили обличчя агропромислового комплексу», - відзначив експерт у коментарі Agronews.

У той же час, як стверджують українські урядовці і експерти, нинішні показники виробництва зерна не є межею для України – з існуючих площ ми здатні збирати більше 100 мільйонів тонн зернових.

За словами директора СЕО компанії «Агро Сіті Груп» Віталія Пономаренка, «за роки незалежності Україна досягла значних успіхів у розвитку птахівництва (на сьогодні в Україні налічується 250 млн одиниць свійської птиці – ред.), створенні новітніх комплексів великої рогатої худоби по спеціалізації. Крім того, розпочата робота з кооперативного об’єднання, за принципом добровільного та взаємовигідного розвитку».

АПК – флагман економіки України

Комерційний директор Binfield LTD, яка працює на відчизняному агроринку, Микола Сайчук відмітив, що найбільший ривок у розвитку вітчизняного АПК відбувся протягом останнього десятиліття і за цей час галузь стала флагманом української економіки.

"За останні десять років АПК перетворився на справжнього флагмана вітчизняної економіки. Про це свідчать цифри про внесок аграріїв у ВВП України, значна частка АПК в українському експорті, а також той факт, що від нашої держави залежать світові ціни на окремі види аграрної продукції», - відзначив Сайчук у коментарі Agronews.

Після кризи 2008 року доля аграрного сектору у ВВП країни поступово збільшувалася і за попередніми даними у 2017 році досягла 17%. Водночас, в минулому році Україна експортувала агропродукції і продукції харчової промисловості на 17,8 млрд доларів, тобто 41% всього експорту. Головною статтею є зерно, якого з країни вивезли на 6,5 млрд доларів. До прикладу, експорт недорогоцінних металів склав лише 10 млрд доларів (23% експорту).

Зокрема, Україна наразі займає перше місце в світі за обсягами експорту соняшникової олії, третє місце за експортом зерна, третє – за експортом меду та горіхів.

Зупинили відтік молоді із сіл

На думку Сайчука, ще одним важливим показником розвитку АПК за роки незалежності є поступове припинення відтоку молоді із села.

«Усі пам'ятають, як за радянських часів відбувалася втеча молоді з села до міста. Молоді фахівці не бажали пов'язувати себе з сільським господарством і за першої нагоди перебиралися до інших галузей економіки. Як тоді говорили в народі, працювати на землі залишаються або фанати справи, або ті, хто більше ні на що не здатний. Тепер все різко змінилося», - відзначив він.

Сайчук додав, що сьогодні відбувається зворотній процес повернення молоді до сільського господарства, коли «навіть мешканці великих міст радіють знайти роботу в аграрних холдингах, а вчорашні учні шкіл, розуміючи перспективу, свідомо обирають для продовження своєї освіти саме аграрні навчальні заклади.

«Цей факт насправді є головним здобутком АПК України і важить більше, ніж цифри врожаїв, нової техніки та опанованих відсотків на світовому ринку», - вважає Сайчук.

Що втратили

Експерти відзначають і певні негативні тенденції в українському АПК за роки незалежності. Зокрема, за словами президента Національної академії аграрних наук Гадзала, найбільші втрати українського сільського господарства відбулись у тваринництві і харчопереробній галузі. Він повідомив, що тільки за останні 10 років Україна скоротили експорт готових виробів харчової продукції на 10%».

За офіційною статистикою, за роки незалежності різко зменшилося поголів’я корів з 8,4 млн до 2 млн голів.

На думку директора «Агро Сіті Груп» Пономаренка, крім втрат у товарному тваринництві до негативних тенденцій у вітчизняному АПК слід віднести зменшення приміського товарного агровиробництва через перерозподіл земельного банку.

Також, за словами Пономаренка, за роки незалежності постраждало меліоративне землеробство, через розбірку систем поливу, засмічення осушувальник каналів. Крім цього відбувся відтік наукового і освітнього потенціалу за кордон, де кращі умови праці.

Комерційний директор Binfield LTD Сайчук вважає, що український АПК перетворився з "гидкого каченя" економіки СРСР на провідну економічну галузь України не завдяки чиїсь допомозі, а всупереч всім обставинам. Українські аграрії спромоглися вижити, подолати кризу та успішно господарювати в умовах, які просто неможливі для іноземців.

«Закордоном і досі не можуть збагнути, як ми стали такими в умовах відсутності системи дотацій та пільгового кредитування, без яких неможливе прибуткове аграрне виробництво у Європі. Це стало суворою школою для зростання сучасного українського бізнесу, котру неможливо пройти в будь-якій іншій країні», - вважає він.

Чи буде Україна аграрною супердержавою

Економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко підкреслив, що сьогодні сільське господарство стало одним із секторів економіки, який найбільше привабливий для інвесторів.

«За останні років десяти, як мінімум третина інвестицій в Україну, заходили у сектор сільського господарства, що дуже незвично», - повідомив Устенко в коментарі Agronews.

За офіційною статистикою, рівень рентабельності операційної діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства у 2017 році склав 22,7% проти 8,9% в цілому по економіці України. Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн гектарів, або 70% загального фонду країни.

На думку Устенка, динамічний ріст в українському сільському господарстві останні десять років є результатом значного притока прямих іноземних інвестицій у цей сектор.

Експерт відзначив, що український агросектор ще не вичерпав весь потенціал для розвитку, однак для прогресу у сільське господарство треба продовжувати залучати значні інвестиції, однак зараз на перешкоді цьому стоїть не дуже сприятливий бізнес-клімат у країні.

«Оцінка, яку ми робили у фонді Блейзера показувала, що для того, щоб довести ефективність українського сільського господарства до європейського рівня, приватні інвестиційні вкладення мають бути в районі 5 млрд доларів на рік. Цей сектор здатний приймати такі інвестиції протягом найближчих десяти років. Тобто українське сільське господарство здатне абсорбувати порядку 50 млрд доларів інвестицій», - вважає експерт.