Розпочалася найвизначніша агропромислова виставка року АГРО-2018

Насичена ділова програма АГРО-2018 включає цілу низку спеціалізованих конференцій та форумів, присвячених усім напрямкам розвитку сучасного аграрного комплексу України, а також пов’язаній тематиці. Особливу увагу буде привернено до проблематики ринку землі, розвитку тваринницького комплексу, експортного напрямку, впровадженню ІТ-технологій у сільському господарстві, захисту і живленню рослин та до багатьох інших тем. Показово, що більшість доповідей та виступів ґрунтуватимуться на практичному досвіді вітчизняних та закордонних компаній.

До виставкової програми АГРО-2018 входить відразу 12 спеціалізованих виставкових заходів, розподілених за галузевим принципом. Паралельно буде провадитися ціла низка додаткових спеціалізованих та розважальних заходів. Це Аукціон племінних тварин, тест-драйв автомобілів для аграрного сектору АГРО АВТО ШОУ, фестиваль кухонь народів світу Agro Food Fest та інші події. АГРО-2018 обіцяє стати рекордним за цілою низкою показників: кількістю учасників, кількістю відвідувачів, одиниць представленої продукції та географічним представництвом учасників.

Спеціалізовані експозиції на заході розташовані у різних павільйонах та різних майданчиках виставкової території, аби забезпечити зручне орієнтування для відвідувачів.

Одне із чільних місць на виставці посідатиме спеціальний Американський павільйон із компаніями-учасниками із США. Це переважно невеликі та середні виробники сільськогосподарської техніки та постачальники послуг, які пропонують найкращі аграрні технології, що використовуються в США. Важливо, що експозиція працюватиме під егідою Американської комерційної служби, що суттєво полегшить налагодження ділових контактів із українськими компаніями.

На заході будуть широко представлені компанії із інших країн та континентів. Окрім американської експозиції планується масштабна участь компаній із Китаю, Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Австрії та ін. Так само широко будуть представлені виробники із Індії, країн Африки та Близького Сходу. Це особливо важливо, враховуючи, що ці регіони є найважливішими експортними напрямками продукції для українського аграрного комплексу.

Найбільша за площею та кількістю учасників експозиція - ЕкспоАгроТех. Тут представлено усі види машин, агрегатів та обладнання, які використовуються у сільському господарстві. Це техніка, що використовується в рослинництві, тваринництві, елеваторне обладнання та багато іншого. Також на ЕкспоАгроТех буде представлено широкий вибір запасних частин і комплектуючих до техніки, послуги від дилерських та сервісних організацій, напрямки реалізації техніки із напрацюванням та ін. Особливістю експозиції стане те, що в ЕкспоАгроТех беруть участь фактично усі вітчизняні виробники сільгоспобладнання, чия продукція входить до урядової програми компенсації 25% вартості придбання. Тому фермери зможуть відразу ж придбати на АГРО-2018 техніку із суттєвою знижкою.

Спеціалізована виставка Агро-транспорт і логістика - присвячена перевезенню вирощеного врожаю, мінеральних добрив, кормів для тварин та інших сільськогосподарських вантажів. Цей напрямок із кожним роком набуває дедалі більшої актуальності в агросекторі України.

Експозиція Agro Build-Expo зорієнтована на ще один важливий напрямок розвитку аграрної галузі нашої країни - спорудженню будівель сільськогосподарського призначення. Це ферми, зерносховища, ангари для техніки та інші об’єкти аграрної інфраструктури.

Пов’язаною із Agro Build-Expo є тематична виставка EcoHouse, зорієнтована на розвиток технологій екологічного будівництва із використанням найсучасніших технологій.

Традиційною окрасою виставки АГРО стане експозиція Animal’Ex, на якій будуть представлені провідні вітчизняні тваринницькі племінні господарства. Безпосередньо на Animal’Ex можна буде оглянути елітну худобу як поширених, так і рідкісних порід та домовитися про її придбання, отримавши належну консультаційну підтримку. Також тут можна буде ознайомитися із найсучаснішими технологіями тваринництва та оглянути широкий спектр обладнання, кормів і препаратів, що застосовуються в галузі.

Спеціалізована виставка Біопаливо зорієнтована на тих аграріїв, які шукають шляхи зниження споживання енергоносіїв для сушіння зерна, опалення приміщень, освітлення тощо, прагнучи таким чином підвищити рентабельність роботи.

Спеціалізована експозиція Рослинництво і агрохімія присвячена інноваційним препаратам та системам захисту посівів від бур’янів, шкідників та захворювань, а також оптимальним варіантам підживлення культурних рослин.

Не менш цікавою для аграріїв є виставка Organic, відвідавши яку можна буде ознайомитися із найсучаснішими екологічними технологіями вирощування сільськогосподарських культур з метою отримання чистої продукції, що має значно вищу вартість реалізації.

Одним із найважливіших напрямків розвитку аграрного комплексу України сьогодні є галузь точних технологій, якій на АГРО-2018 відведено окрему експозицію - Hi-Tech Agro. Тут представлені системи контролю техніки, виробничих процесів, використання ресурсів, запобігання втратам і звичайно ж технології точного землеробства.

Так само цікавою для тих господарств, які орієнтуються на найсучасніші технічні рішення може бути експозиція Сучасний фермер.

Спеціалізована виставка рибного господарства FishExpo спрямована на сучасні технології розвитку рибництва в Україні, своєю чергою експозиція ЕквіСвіт - Національна виставка конярства і кінного спорту стане корисною для тих відвідувачів, які розвивають цей напрямок у своїх господарствах.

Цікавою для усіх відвідувачів АГРО-2018 буде огляд та участь у тест-драйві спеціалізованих легкових автомобілів в рамках АГРО АВТО ШОУ. Це автомашини, які використовуються у сервісній справі, у дистрибуції, позашляховики для керівників господарств та агрономів, пікаи та інші моделі, потрібні в галузі. Захід включатиме і яскраву шоу-програму в стилі кантрі. В експозиції нових авто братимуть участь найбільш популярні в Україні. Головне, що усі відвідувачі АГРО АВТО ШОУ матимуть змогу провести тест-драйв на спеціально облаштованих ділянках - офф-роад полігоні та асфальтовій трасі на території парку ВДНГ. Випробувальна програма передбачає швидкісну змійку, перешкоди «схил-підйом» під кутами 30 та 25 градусів, подолання “колоди”, проїзд ділянок з ямами та крутосхилами під кутом 30 градусів.

Відвідавши фестиваль страв кухонь народів світу Agro Food Fest можна буде продегустувати фермерські оригінальні продукти із натуральних складових, а також ознайомитися із особливістю кухні різних країн Азії, Америки, Європи та Сходу. До програми Agro Food Fest входять алея кухонь світу, майстер-класи із приготування страв, конкурси та розваги і жива музика. Для маленьких відвідувачів буде дитяча зона з різноманітними розвагами.

Перший український Аукціон племінних тварин, який відбудеться в рамках 30-ї міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2018» та спеціалізованоївиставки Animal’EX покликаний допомогти всім бажаючим започаткувати та розвинутий власний тваринницький бізнес.

Кожен відвідувач отримає можливість взяти участь у відкритих торгах та придбати тварин рідкісних порід. Серед лотів Аукціону затребувані породи овець та кіз з документами, які підтверджують племінну цінність. Аукціон буде проведено 8 червня, Тент Б, за павільйоном 10, а торги триватимуть з 10:00 до 17:00. Ведучою заходу стане кандидат сільськогосподарських наук, аналітик з питань розвитку підприємств з виробництва продукції тваринництва, доцент кафедри технологій у вівчарстві, технолог-проектант, що дасть здійснити по-справжньому якісні придбання худоби.

На відкриття Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2018 завітали Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. АГРО-2018 продовжиться до 9 червня включно, не пропустіть!