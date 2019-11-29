Хто виграє від повторного перетягування каната між пікапами Ford і Tesla?

Через кілька днів після презентації нового електричного пікапа "Кібертрак", яка пройшла не за планом, Ілон Маск розмістив відео, на якому новий електричний пікап Tesla переважає найбільш популярний у США пікап Ford F-150 у змаганні з перетягування каната.

Однак деякі блогери висловили сумніви у чесності змагання. Видається, що F-150 є задньоприводним, а кібертрак – повноприводний, говорили одні, версія STX F-150, ймовірно, є легшою за кібертрак, зауважували інші. Дехто навіть казав, що Tesla почала рух раніше.

Науковець Ніл Деграсс Тайсон зауважив у Twitter, що велика вага "кібертрака" надає йому перевагу у терті і запропонував для чесності змагань повністю завантажити F-150, щоб дозволити машині збільшити тертя. Маск погодився провести змагання за умовами Деграсса і пообіцяв транслювати ці змагання наживо.

Посадовець компанії Ford Санні Мадра також вступив до дискусії, закликавши Маска не порівнювати непорівнюване. Маск швидко відповів на твіт посадовця компанії-лідера на ринку пікапів. "Давайте" – твітнув Маск у відповідь.

Не відомо, чи відбудуться повторні змагання між автомобілями, адже згодом речниця компанії Ford заявила пресі, що перший твіт був жартівливий. "Випускаючи пікап, який лідирує на ринку в Америці протягом 42 років, ми завжди зосереджуємося на наданні послуг нашим клієнтам незалежно від того, що роблять інші. Ми очікуємо на наш новий гібрид F-150 наступного року і електричний F-150 через кілька років", додала вона.

Навіть якщо такі змагання відбудуться, незалежно від результату виграє від них Ілон Маск, пише The Verge адже його мета – привернути до своєї компанії якомога більше уваги і здобути переваги на висококонкурентному ринку.