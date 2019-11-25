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На Волині відновлюють популяцію диких кабанів

19 листопада 2019

У державному підприємстві «Старовижівське лісове господарство» працюють над розвитком вольєрного господарства. Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Директор лісгоспу Анатолій Ярмолюк розповідає, що останніми роками збудовано 3 вольєри, де розводять диких свиней.

У зв’язку з поширенням африканської чуми популяція цього звіра на Волині знизилася, тож потребує відновлення.

Загалом у близьких до природи умовах в старовижівських лісах живе майже сотня кабанів. Є на території підприємства і вольєр для диких качок. Загальна площа вольєра, який знаходиться у Сьомаківськівському лісництві, – 1,10 гектара. Тут є 25 особин кабана – уже з молодняком.

«У цьому році ми вже пробно випустили поросят і спостерігали, що вони прибилися до диких. Цього року хочемо ще раз отримати приплід, а наступного будемо випускати в ліс молодняк із дорослими особинами», – каже Анатолій Ярмолюк.

За інформацією, ведення мисливського господарства – щоденна клопітка робота спрямована на результат. Особливо – в холодний період, коли звірі потребують підгодівлі постійно. Тож із цією метою лісівники протягом року займаються заготівлею кормів.

Головний лісівник Старовижівщини називає таку роботу інвестицією у звіра. Затратною, довготривалою, але виправданою.

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