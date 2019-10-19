19.10.2019, Субота, 00:09

USD 24.9000

RUB 0.3770

EUR 27.6000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

18:04

Депутатку "Слуги народу" консультує фігурант справи про хабарництво

11:00

В Україну буде імпортовано 20 тис тонн сирів

10:57

Нова «порція» озеленення в Ірпені: на Соборній висадили майже 30 дерев

11:12

Суд визнав незаконним тиск прокуратури на ЖК «Центральний»

14:15

“Протест із присмаком шантажу”: кому вигідно протистояти забудовам

11:15

5 лайфхаків від забудовника: Олександр Пікулик розповів, як вдало придбати квартиру

12:10

Facebook почав приховувати лайки
Всі новини »

публікації »

Закон про ринок землі вже в Раді
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

В Україну буде імпортовано 20 тис тонн сирів

18 жовтня 2019

Цього року в Україну буде імпортовано 20 тис тонн сирів.

Такий прогноз озвучив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський, під час прес-конференції на тему: «Імпорт молокопродуктів стрімко росте: чи зникне українське молоко з полиць магазинів?», організованої Асоціацією Виробників Молока.«Що таке 20 тис тонн? Загалом, ринок споживання твердих сирів і сирних продуктів в Україні складає 120 тис. тонн. Тобто 18-20% буде споживатись імпортних сирів. Як з цим боротися? Безумовно, без держпідтримки ми нічого не можемо зробити. Коли ми підписували асоціацію з ЄС, то нам відкривали ринки, але при одній умові — квоти. На сьогодні ті квоти, що існують — це іронія, а не відкриті двері. Тому держава повинна зробити дзеркальні рішення — теж ввести квоти на імпортні молочні продукти до України. Чому такі підстави і необхідно це зробити? Аби обмежити імпортний ринок споживання», — наголосив Вадим Чагаровський.

Та пояснив, що такі заходи необхідні аби обмежити імпортний ринок споживання.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).