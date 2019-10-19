В Україну буде імпортовано 20 тис тонн сирів

Цього року в Україну буде імпортовано 20 тис тонн сирів.

Такий прогноз озвучив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський, під час прес-конференції на тему: «Імпорт молокопродуктів стрімко росте: чи зникне українське молоко з полиць магазинів?», організованої Асоціацією Виробників Молока.«Що таке 20 тис тонн? Загалом, ринок споживання твердих сирів і сирних продуктів в Україні складає 120 тис. тонн. Тобто 18-20% буде споживатись імпортних сирів. Як з цим боротися? Безумовно, без держпідтримки ми нічого не можемо зробити. Коли ми підписували асоціацію з ЄС, то нам відкривали ринки, але при одній умові — квоти. На сьогодні ті квоти, що існують — це іронія, а не відкриті двері. Тому держава повинна зробити дзеркальні рішення — теж ввести квоти на імпортні молочні продукти до України. Чому такі підстави і необхідно це зробити? Аби обмежити імпортний ринок споживання», — наголосив Вадим Чагаровський.

Та пояснив, що такі заходи необхідні аби обмежити імпортний ринок споживання.