Пілот катапультувався і заплутався у високовольтних проводах - напруга в них сягає 250 тисяч вольт

У Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Обидва пілоти встигли катапультуватися, але парашут одного з них заплутався у проводах високовольтної лінії електропередачі, на яких він провисів деякий час.

Незадовго до падіння винищувач також зачепив дах одного з будинків. Обидва пілоти отримали незначні пошкодження.

Щоб врятувати пілота, який висів на проводах, знадобилося близько двох годин. Місцеві ЗМІ пишуть, що напруга у цих проводах сягає 250 тисяч вольт.Літак вилетів з бельгійської провінції Намюр у напрямку французької бази Лор'єн, яка знаходиться приблизно у 30 кілометрах від місця, де винищувач розбився.

Видання Le Télégramme оприлюднило фото пілота, коли той висів на проводах.

"Їм потрібен був час, аби його врятувати. Необхідно була вимкнути напругу. Я був у контакті з ним телефоном, і він каже, що почувається добре", - розповів командувач військово-повітряних сил Бельгії Фредерік Вансіна.

Обох пілотів вже оглянули у лікарні та виписали.

Один з пілотів розповів, що під час польоту в літаку виникли проблеми з двигуном.