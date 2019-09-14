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Євробляхи: Рада відклала штрафи

13 вересня 2019

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення авто на територію України, простіше кажучи - для нерозмитнених авто на іноземних номерах.

Запровадження штрафів перенесли на три місяці - до 22 листопада.

За це рішення проголосували 284 народні депутати.22 серпня сплив термін, після якого на власників нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією почали накладати штрафи.

В листопаді минулого року попередній парламент схвалив закон, який дозволив розмитнити авто із єврономерами за пільговими умовами - до 22 лютого. За цією процедурою розмитнили понад 200 тисяч автомобілів.

За загальними умовами, які не передбачають штрафних санкцій, можна було розмитнити авто до 23 травня.

Після цього на власників таких авто почали б накладати штрафи. Проте у травні дату початку запровадження штрафів відклали саме на 22 серпня.

З цього дня, якщо водій перебуває за кермом нерозмитненого авто при тому, що сам не завозив його на територію України, повинен сплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

При повторному правопорушенні - 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Залежно від того, який час авто порушує режим ввезення/транзиту, штрафи такі: від 10 до 20 діб - 17 тис. грн; від 20 до 30 діб - 85 тис. грн; понад 30 днів, а також за "втрату" та розукомплектування авто - 170 тис. грн або конфіскація авто за рішенням суду.

Під час обговорення питання спікер Ради Дмитро Разумков наголосив, що людей вже почали штрафувати і проблему треба вирішити.

Під час обговорення представники фракції "Слуга народу" не уточнили, чи будуть і надалі переносити початок покарання, чи з листопада все ж таки запрацює система штрафів для євробляхерів або ж Рада розробить нове законодавство.

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