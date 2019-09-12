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В Європі собаки гинуть від таємничої хвороби

10 вересня 2019

У Норвегії від таємничої хвороби за останні кілька днів загинули десятки собак, заявляють чиновники.

Норвезьке управління з безпеки харчових продуктів повідомило, що близько 40 тварин мали блювоту та діарею, деякі з них згодом померли.

Перші випадки зафіксували у столиці, місті Осло, з того часу з'явилися повідомлення про щонайменше 13 в інших містах.У ветеринарному інституті сказали, що поки невідомо, чи стали причиною смерті два види підозрюваних бактерій, які виявили під час розтинів.

Норвезький національний мовник NRK повідомляє, що загалом від цього вже померло 25 собак. Однак Норвезьке управління з безпеки харчових продуктів поки причину офіційно не називає.

У сусідній Швеції ветеринари також зафіксували подібний випадок, який стався на виставці собак, повідомляє шведська газета GT.

Норвезький ветеринарний інститут заявив, що виявив у трьох собак ознаки "кривавої кишки", і що причиною цього були не сальмонела і не отрута для щурів.

Представник органу з безпеки харчових продуктів Оле-Герман Тронеруд заявив NRK, що ця хвороба "дуже серйозна для собаки". "Але ми поки не знаємо, заразна вона чи мова йде про окремі випадки".

Власникам собак радять тримати тварин під наглядом, аби вони уникали контакту з іншими собаками.

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