Опитування: Чи причетний начальник поліції Ірпеня до кришування наркоторгівлі?

Наркоманія знову повертається в Ірпінь та Приірпіння. Це справжня загроза для нашої громади. Батьки занепокоєні здоров’ям своїх дітей і б’ють на сполох.

Останніми роками ірпінська громада вважала наркоторгівлю вирішеною проблемою. Та з весни цього року продаж наркотиків набув в Ірпені масштабу Колумбії часів Пабло Ескобара.

Активізація масової наркоторгівлі співпала в часі з призначенням начальником Ірпінської поліції Олега Петренка, якого раніше звинувачували у сприянні наркоторгівлі в Баришівському районі Київщини, де він очолював поліцію.

У зв’язку з цим оголошуємо опитування громади, щоб почути справжню оцінку роботи поліції та її причетності до “кришування” наркоторгівлі.

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