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Бред Пітт пояснив, чому відмовився від алкоголю

06 вересня 2019

Актор Бред Пітт зробив відверте зізнання - після розлучення з Анджеліною Джолі він відмовився від алкоголю.

Про це він розповів в інтерв'ю New York Times.

Про розлучення подружжя стало відомо у 2016 році. Тоді у ЗМІ з'явилася інформація про те, що пара сварилася через те, що Пітт нібито зловживав алкоголем під час зйомок у стрічці Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

"Все зайшло надто далеко, тому я відмовився від своїх звичок щодо алкоголю", - сказав актор.

Після того, як Анджеліна Джолі подала на розлучення, він пішов до клубу анонімних алкоголіків, де провів півтора року. В інтерв'ю він зізнався, що був вражений вразливістю чоловіків, яких там зустрів.

"Це було безпечне місце, в якому ніхто нікого не засуджував", - розказав Бред Пітт.

Він додав, що почувався "звільненим", відкривши свої "бридкі сторони" незнайомцям.

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