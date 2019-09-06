Яких тварин-компаньйонів можна брати в літак

Коли ви підіймаєтесь на борт літака, то навряд чи очікуєте, що вашим попутником буде тварина.

Кенгуру, індичка, міні-поні. І це ще не повний перелік.

Однак, це не прості пасажири, це тварини-компаньйони, які під час польоту емоційно підтримують свого господаря, допомагають подолати тривожність і депресію.

У деяких країнах, зокрема в США, пасажирам, які відчувають страх польотів, дозволяють брати з собою тварин для емоційної підтримки.

Найчастіше мова йде про собак, які допомагають і супроводжують людей з особливими потребами.

Проте багато людей, які потребують підтримки, стверджують, що такі функції для них можуть виконувати не лише собаки, а й багато інших тварин.

Минулого року американська авіакомпанія United Airlines заявила, що кількість запитів на перевезення "домашніх тварин для підтримки" зросла на 75% - до 76 тисяч на рік.

Звичайно, без проблем не обходиться.

Минулого року жінці заборонили взяти на борт рейсу United Airlines великого павича. В авіакомпанії заявили, що його вага та розміри не відповідають правилам перевезення.

Після цього United Airlines змінили свою політику щодо тварин у салоні літаків, заборонивши перевозити жаб, їжаків, кіз та інших тварин.

Цього року авіакомпанія пішла ще далі, вказавши, що в салон літака можна брати лише котів, собак та навчених мініатюрних коней.

Крім того, тварини мають бути чисті, не проявляти агресії та мати довідку від ветеринара. Вони не мають окремого місця в салоні, їм також не дозволяють їсти на відкидному столику.

А от у Британії перевезення тварин для емоційної підтримки юридично не визнається.

На рейсах до Сполученого Королівства дозволяють перевозити лише собак-поводирів та собак, які допомагають людям з обмеженими можливостями.

Але у Британському реєстрі тварин-помічників прагнуть змінити законодавство і домогтися дозволу на перевезення таких тварин.

Спочатку для котів і собак. Хоча, за їхніми словами, такі функції можуть виконувати багато інших тварин.

"У нас були запити на перевезення тхора, хом'яка, ягня, коня, папуги й щура", - пояснює регулятор.