Мама і син вбили чоловіка, бо він бігав через їхню землю

У Великій Британії маму і сина, що вбили чоловіка, маршрут пробіжки якого пролягав через їхню землю, засудили до довічного ув'язнення.

У вересні минулого року тіло жертви знайшли в канаві біля будинку в місті Барнслі. Йому вистрілили в спину з пневматичної гвинтівки, а потім забили камінням.

Суддя Джеремі Річардсон, говорячи про обвинувачуваних - 72-річну Керол Доусон і 41-річного Скотта Доусона, - сказав, що вони "наповнювалися отрутою одне від одного" і були "токсичною сумішшю, що призвела до вбивства".Обох засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном покарання у 31 рік за ґратами для мами, і 26 років в'язниці для її сина.

Це означає, що вони не можуть навіть претендувати на дострокове звільнення раніше, ніж сплинуть ці терміни.

Відомо, що жертва злочину - чоловік на ім'я Гарі Дін - страждав на аутизм, що перетворило його на дуже вразливу ціль.

Впродовж судового процесу, який тривав понад місяць, стало відомо, що через маршрут його пробіжки між Гарі Діном та його вбивцями тривалий час існувала ворожнеча.

Дружина чоловіка, Керолін Дін, яка працює вчителькою, описує його як людину "з доволі аутистичним характером", одержиму тренуваннями і бігом.За її словами, їй та її чоловіку раніше нерідко погрожували: якось, каже вона, до їхнього будинку навіть увірвалися четверо юнаків і напали на них.

Керівництво школи, де працює Керолін Дін, одного разу отримало листа із закликом заборонити їй викладати: мовляв, вона є дружинною чоловіка, який нібито заманював неповнолітніх дітей до лісу, щоб вони йшли з ним.

Втім, розслідування, яке влаштувала місцева влада, жодних доказів цих тверджень не виявила.

Водночас родина Доусонів раніше зверталася до поліції, щоб правоохоронці заборонили йому бігати їхньою землею.

У своій заяві пані Дін сказала, що їй довелося змиритися з тим, що її чоловік "переніс болісну насильницьку смерть і помер один у канаві".

"Не можу навіть уявити собі той біль і жах, які він відчував, коли його забивали до смерті", - сказала вона.