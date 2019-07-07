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У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій

04 липня 2019

Численні користувачі Facebook, Instagram та WhatsApp скаржаться на перебої в роботі цих соцмереж.

Переважна більшість скарг стосується проблем із відображенням фото та відеофайлів.

Окремі користувачі також говорять про проблеми із завантаженням стрічки новин.

Представник компанії Facebook, якій належать усі три додатки, розповів BBC News, що над виправленням помилок в роботі соцмереж уже працюють.

Facebook, Instagram та WhatsApp користуються мільярди користувачів у всьому світі.

Подібні збої в роботі для Facebook - не рідкість. Найбільший трапився у березні цього року, коли налагодити роботу соцмереж не вдавалося протягом 14 годин.

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