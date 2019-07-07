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Кривавий салют у Мінську: загинула жінка

04 липня 2019

Під час святкового салюту в День незалежності Білорусі в Мінську ввечері 3 липня від поранення осколком загинула жінка.

П'ятеро людей дістали поранення, їх доправили до лікарень, повідомив міністр охорони здоров'я Володимир Каранік.

Ще троє людей з легкими пораненнями самостійно звернулися по допомогу. Станом на ранок 4 липня в лікарні залишаються двоє людей.

Слідчий комітет Білорусі повідомив про щонайменше десятеро постраждалих.Слідчий комітет відкрив кримінальну справу.

За даними слідства, під час святкового салюту сталося чотири вибухи феєрверкових виробів.

"Внаслідок цього зруйнувалися салютні установки, розліт осколків завдав тілесних ушкоджень щонайменше 10 громадянам", - повідомляє Слідчий комітет.

Також були пошкоджені будівлі та споруди поблизу.

Серед версій слідства - несправність салютних установок або феєрверкових виробів, неправильне заряджання салютних установок або їх неправильна експлуатація.

Слідчі допитують очевидців, зокрема військовослужбовців, які заряджали установки, та співробітників підприємства, що постачало феєрверки.

Як повідомляє білоруське видання Наша Ніва, за словами очевидців, кілька залпів салюту вибухнули надто низько.

Осколок трубки, з якої вилітає феєрверк, потрапив у шию 64-річній глядачці, яка спостерігала за салютом разом з іншими людьми на набережній річки Свіслоч. Поруч з нею була її дочка.

За словами очевидців, медики надавали постраждалій допомогу впродовж пів години, але врятувати її не вдалося.

Салют після параду розпочався після 22 години, повідомляє Радіо Свобода.

Запуск феєрверків відбувався з шести локацій.

Перші повідомлення про інцидент з'явилися в соцмережах близько 22:30.

Після запуску салюту в будинку спорткомплексу поруч та в житлових будинках на прилеглій вулиці вибило шибки.

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що "заряди цієї партії раніше вже використовувалися для салютів".

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