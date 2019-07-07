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Кім Кардаш'ян відсудила 2,7 млн доларів у модної марки

04 липня 2019

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян отримає 2,7 млн ​​доларів компенсації від американської модної марки Missguided USA за копіювання вбрання з її гардероба.

Вона подала позов проти інтернет-магазину в США за використання її імені і фото без її дозволу.

Missguided USA не захищала свої інтереси у суді, компанію зобов'язали виплатити 2,7 млн ​​доларів на користь пані Кардаш'ян.

Їй також заборонили використовувати "торгові марки реаліті-зірки" для продажу та реклами своєї продукції.

Раніше Кім заявляла про те, що варто їй розмістити свої фото в новій сукні, як за кілька годин на сайтах компаній швидкої моди з'являлися практично ідентичні дизайни.

Кім Кардаш'ян відома тим, що віддає перевагу одягу найвідоміших дизайнерів світу.

Заснована 2009 року в Манчестері Missguided Missguided USA не завжди зважала на правила етики у своїй роботі.

За кілька годин після того, як Кім опублікувала в Instagram своє фото у золотій сукні авторства її чоловіка Каньє Веста, компанія виклала зображення моделі у схожій сукні із дописом: "Диявол працює багато, а Missguided працює ще більше".

У своєму позові Кім Кардаш'ян вказала, що Missguided не просто "копіює образи знаменитостей", а "систематично використовує імена і зображення" зірок для просування свого сайту.

У лютому зірка виступила проти компаній швидкої моди, які, за її словами, просто "здирають" оригінальні ідеї "справжніх дизайнерів".

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