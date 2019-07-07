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Дизайнер iPhone Джоні Айв залишає Apple

03 липня 2019

Головний дизайнер Apple, британець Джоні Айв, залишає компанію і створює свою власну. Саме завдяки його роботі Apple стала настільки успішною.

Айв, який проєктував дизайн Mac, iPod і iPhone, покине свій пост до кінця року для того, щоб відкрити свою власну дизайнерську компанію LoveFrom. Першим клієнтом буде Apple.

"Прийшов час для змін", - повідомив Айв. За словами керівника Apple Тіма Кука, роль, яку зіграв Айв в розвитку компанії, неможливо переоцінити. Звільнення Айва відбувається на тлі прийдешніх змін в Apple, бо інвестори стурбовані падаючими продажами iPhone.

"Після майже 30 років і багатьох проєктів я найбільше пишаюся тим, що нам вдалося створити команду дизайнерів, рівних яким немає", - сказав Джоні Айв.

Про його нову фірму LoveFrom мало що відомо. Вона буде в Каліфорнії і, згідно з деякими повідомленнями в пресі, зосередиться на розробці так званого "розумного одягу" і аналогічних комплектуючих, здатних інтерактивно взаємодіяти з навколишнім середовищем.

За словами самого Айва, його нова компанія не буде займатися лише дизайном.

Він очолив відділ дизайну Apple в 1996 році, коли компанія була у скрутному фінансовому становищі і відбувалися звільнення.

Далі справи різко поліпшилися, коли у 1998 році вивели на ринок iMac, а в 2001-му - iPod.

Цим досягнення відділу не обмежилися, і пішли інші новинки:

  • 2004 - iPod Mini
  • 2007 - iPhone
  • 2008 - MacBook Air
  • 2010 - iPad
  • 2015 - Apple Watch
  • 2016 - AirPods

Засновник Apple Стів Джобс якось сказав, що якщо у нього був "духовний партнер" в Apple, це - Джоні Айв.

З 2012 року він керував дизайном як самих продуктів Apple, так і програмного забезпечення. До того це були дві різні ролі в корпорації.

Apple в четвер заявила, що ці ролі будуть знову розділені.

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