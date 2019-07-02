Українські перемоги на кінофестивалях: "Гуцулка Ксеня" - в Японії, "Додому" - в Румунії

Українські фільми здобувають перемоги на світових кінофестивалях. Фільм "Гуцулка Ксеня" отримав гран-прі Mt.fuji-Atami Film Festival у Японії та вийде у прокат у цій країні.

Українська стрічка "Додому" (EVGE), яка представляла Україну в Каннах, виборола нагороду за найкращий фільм на Bucharest International Film Festival!

Іронічний і романтичний мюзикл "Гуцулка Ксеня", який називали українським "Ла-ла-Лендом", був в українському прокаті у березні 2019 року і зібрав 3,5 млн гривень, за даними dzygamdb.com.

"Прекрасно, що перший за новітньої історії кіно український мюзикл, створений за підтримки держави, отримав міжнародне визнання. Маємо вагомий доказ того, що українське кіно і культура в цілому, оновлені та представлені модерновою мовою, надзвичайно цікаві світу", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Кінофестиваль Mt.fuji-Atami проходив з 28 червня по 1 липня в курортному містечку Атамі, яке називають "японським Голлівудом". "Гуцулку Ксеню" спочатку відібрали на фестиваль з поміж 1200 фільмів з усього світу, а потім вона перемогла серед п'яти картин-учасників програми "Ігрове кіно".

Головний приз Atami Film Festival режисеру стрічки Олені Дем'яненко вручила зірка японського кіно Каорі Момої.

Фільм "Гуцулка Ксеня" створено за мотивами однойменного твору засновника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була забороненою.

Дія фільму відбувається у 1939 році. У стрічці американський мільйонер українського походження заповідає своєму синові, Яро, мільйон доларів, але тільки за умови, що він поїде до "Старого Краю" і одружиться там зі "свідомою українкою". Хлопець їде на пошуки нареченої, але ніяк не може її знайти. Проте все закінчується геппі-ендом.

Фільм знімали у Ворохті, на Житомирщині та на кіностудії імені Довженка.

Фільм про кримських татар "Додому" переміг на Bucharest International Film Festival після того, як його показували у Каннах.

Стрічка потрапила до програми "Особливий погляд" 72-го Каннського кінофестивалю. І хоча, там вона не отримала нагород, фільм у Франції зустріли дуже тепло.

Фільм "Додому" розповідає про трагедію кримськотатарської родини. У кримського татарина Мустафи помирає син. Батько приїжджає до Києва, куди його обидва сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати за мусульманськими традиціями.

"Це дуже гарний фільм. Він розповідає важливу історію у дуже красивій кінематографічній формі. Це важливо для Каннського кінофестивалю - мати молодих режисерів, які представляють майбутнє світу кіно. Я думаю, що з таким дебютом він ще не раз повернеться до Канн", - говорив Тьєррі Фремо, директор Каннського фестивалю про 26-річного режисера Нарімана Алієва у коментарі "Радіо Свобода".

Нагороду на Bucharest International Film Festival Наріман Алієв отримував особисто.

Після перемоги у Бухаресті стрічка продовжує свою подорож кінофестивалями Європи. Українська прем'єра фільму відбудеться на Одеському кінофестивалі у липні.