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Україна вперше виграла молодіжний чемпіонат світу з футболу

18 червня 2019

Збірна України з футболу серед команд віком до 20 років перемогла Південну Корею та вперше в історії стала чемпіоном світу.

Україна перемогла з рахунком 3:1.

Фінал чемпіонату світу з футболу команд віком до 20 років (U-20) відбувся на міському стадіоні польського міста Лодзь.

На п'ятій хвилині збірна Південної Кореї вийшла вперед, коли Лі Кан Ін реалізував пенальті.

Але ще до кінця першого тайму українці зрівняли рахунок. Гол на 34-й хвилині забив Владислав Супряга.

Форвард "Динамо" також відправив м'яч у ворота суперника на початку другого тайму (на 52-й хвилині).

На 89-й хвилині гол корейцям забив Георгій Цітаішвілі.

На шляху до першого в історії фіналу українці здобули п'ять перемог і одну нічию. В груповому турнірі вони перемогли збірні США і Катару та зіграли 1:1 з нігерійцями.

У плей-оф українці по черзі виграли у збірних Панами, Колумбії та Італії.

Особливо драматичною виявилася перемога над апеннінцями. Завдяки голу Сергія Булеци українці вели 1:0, але завершували матч після вилучення Дениса Попова в меншості.

На другій компенсованій хвилині пропустили. Арбітр спершу гол зарахував, але потім, після перегляду відеоповтору, взяття воріт відмінив.

Збірну України очолює один з найвідоміших українських дитячо-юнацьких тренерів Олександр Петраков.

Збірна Південної Кореї на цьому турнірі створила справжню сенсацію, вибравшись зі, здавалося б, непрохідної групи.

У першому матчі Корея програла Португалії, але потім перемогла мінімально збірні Південної Африки та Аргентини і опинилася в 1/8-й.

У плей-оф на шляху майбутніх фіналістів суперники були не такими грізними - Японія, Сенегал та Еквадор.

У разі перемоги корейці могли стати першою в історії азійською збірною, яка виграє чемпіонат світу з футболу.

До сьогодні українські футболісти вигравали юнацький мундіаль в 1977 році у складі збірної СРСР.

В тієї команди було відразу дев'ятеро українських гравців. Капітаном тієї команди був Андрій Баль із "Карпат", а найкращим гравцем турніру став київський динамівець Володимир Безсонов.

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