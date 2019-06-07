Названо попередню причину масштабної пожежі на птахофабриці під Києвом

Правоохоронці встановили, що попередня причина пожежі на території птахофабрики у Київській області це замикання електромережі. Про це УНН повідомили в відділі комунікації ГУНП у Київській області.

“Попередня причина пожежі на території птахофабрики („Ясенсвіт“ —ред.) це замикання електромережі”, — повідомили в прес-службі.

Окрім того, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Київщині у пожежі живцем згоріло близько 150 тис. курей.