Десять тисяч доларів для молодiжних соцiальних проектiв

Українсько-американська неприбуткова організація Ukraine Global Scholars започаткувала нову ініціативу - грант "Метелик" на підтримку молодих лідерів України та зусиль української молоді, спрямованих на соціальні зміни в країні.

Обрані перспективні й довгострокові молодіжні соціальні проекти можуть отримати фінансування до 10 тисяч доларів.

Головний критерій відбору - ініціативи, що можуть створити "ефект метелика", тобто коли незначні дії кількох людей можуть мати масштабні позитивні наслідки у суспільстві, змінюючи Україну на краще.

Подавати заявки можна до 15 липня 2019 року англійською чи українською мовами. Необхідно викласти ідею, пояснити, як проект вирішить певну проблему, скласти план дій, обґрунтувати розмір фінансування, розписати використання коштів та описати команду.

Участь можуть брати як нові проекти, так і вже створені організації. Лідер проекту має бути громадянином України i школяром старших класів або студентом, що отримує ступiнь бакалавра, віком до 35-ти років.

Раніше Голос Америки розповідав, як Ukraine Global Scholars допомагає українській молоді отримувати вищу освіту в найпрестижніших університетах світу, а також давав поради, як взяти участь.