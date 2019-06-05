На Львівщині чоловік випав з повітряної кулі і розбився

У Львівській області чоловік, який летів на повітряній кулі, випав з кошика і розбився.

"В Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня близько 21.00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік", - повідомляє поліція Львівської області.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

"Правоохоронці встановили особу аеронавта - 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району", - додають правоохоронці.

Причини трагедії та більше деталей про неї у поліції не повідомляють.

Наразі правоохоронці вирішують, за якою статтею відкривати кримінальне провадження.