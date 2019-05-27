27.05.2019, Понеділок, 04:58

USD 26.1000

RUB 0.3950

EUR 29.1000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

16:35

Імміграція в Європі: Як у Данії ізолюють мігрантів із кримінальною історією

16:33

У французькому Ліоні стався вибух "поштової бомби": є поранені

16:33

"Затори" на Евересті: альпіністи гинуть на переповненому шляху на гору

16:31

У Бразилії гомофобію визнали злочином

10:34

Поліція розслідує підкуп виборців у Славутичі, підозрюють депутата Орлова

12:03

Депутата Славутицької міськради Максима Орлова затримали на хабарі

20:38

Джонні Депп звинуватив Ембер Герд в домашньому насильстві
Всі новини »

публікації »

День Києва: основні події та список перекритих вулиць
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

У французькому Ліоні стався вибух "поштової бомби": є поранені

25 травня 2019

У центрі французького міста Ліон стався вибух "поштової бомби", внаслідок якого постраждали восьмеро перехожих.

Всі вони мають поверхневі поранення. Серед постраждалих - 8-річна дівчинка.

Повідомляється, що перехожі бачили велосипедиста, який залишив посилку, в якій і знаходився вибуховий пристрій, біля пекарні на вулиці Віктора Гюго.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав вибух "атакою".

Прокуратура почала розслідування в третьому за величиною місті країни.

Вибуховий пристрій, як повідомляється, був повний гвинтів, гайок та болтів, і вибухнув близько 18:30 за київським часом на вулиці Віктора Гюго в історичному центрі Ліона, між річками Сона і Рона.

Мер другого округу міста Ліон Дені Бролік'є впевнений, що пристрій був розроблений, щоб спричинити травми та поранення.

Декілька свідків повідомили йому, що пристрій був у сумці, яку залишила людина, знята муніципальною системою відеоспостереження.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).