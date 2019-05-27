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"Затори" на Евересті: альпіністи гинуть на переповненому шляху на гору

25 травня 2019

Троє альпіністів загинули на Евересті від виснаження під час спуску в четвер. Загалом кількість жертв за тиждень зросла до семи - це більше, ніж за весь минулий рік.

Це відбувається на тлі "заторів" біля гірської вершини, оскільки рекордна кількість альпіністів робить сходження, попри заклики обмежити кількість дозволів на сходження.

Непал видав 381 дозвіл вартістю 11 тисяч доларів кожен під час весняного сезону сходжень на найвищу вершину планети.

Два індійських альпіністи - 52-річний Калпана Дас та 27-річний Нігал Багван - померли, коли в четвер спускалися з гори.

Місцевий організатор турів Кешав Паудель повідомив агентству AFP, що Багван "застряг під час пересування більш як на 12 годин і був виснаженим".

65-річний австрійський альпініст загинув на північній тібетській стороні Евересту.

Індійській та американський альпіністи загинули на горі в середу, а ірландський професор Сеамус Лоулесс вважається мертвим після падіння 16 травня.

Умови цього року також були гірші, ніж зазвичай, з сильним вітром, що залишає великій кількості альпіністів невеликий час для досягнення вершини.

Відомо, що п'ять чоловік загинули на Евересті, а один на горі Лхоцзе під час весняного сезону минулого року.

Кількість людей, що піднялися на Еверест у 2019 році, може перевищити торішній рекорд з 807 людей, що дійшли до вершини.

Зростаюча кількість людей, що піднімаються - і вмирають - на Евересті, призвела до того, що збільшуються заклики обмежити надання дозволів на сходження.

Бен Фогл, відомий мандрівник та телеведучий, який піднявся на гору в минулому році, закликав у Twitter до створення "лотереї у стилі лондонського марафону" для дозволів на сходження.

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