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У Бразилії гомофобію визнали злочином

25 травня 2019

Верховний суд Бразилії визнав гомофобію і трансфобію злочинами. 6 із 11 суддів проголосували за те, аби прирівняти їх до расизму.

Правопорушникам може загрожувати до п'яти років в'язниці.

Активісти вважають, що рішення суду дасть представникам ЛГБТ-спільноти, яка регулярно стикається з нападами та цькуванням, реальний захист.

За даними правозахисної організації Grupo Gay da Bahia, лише протягом цього року у Бразилії було вбито 141 представника ЛГБТ.

Католицька церква, яка має у Бразилії значний вплив, часто критично висловлюється щодо гомосексуалів, а президент Жаїр Болсонару, який має велику підтримку консервативно налаштованих виборців, відкрито називає себе гомофобом.

В одному зі своїх інтерв'ю він сказав, що краще б мав мертвого сина, аніж сина-гомосексуала.

"Гомофобія - це так само тривожно, як фізичне насильство", - каже віце-президент Верховного суду Луїс Фукс.

Це було не першою спробою визнати гомофобію злочином у Бразилії, але всі вони зустрічали жорсткий спротив з боку консервативно налаштованих і релігійних груп.

Рішення суду означає, що гомофобні злочини повинні каратися за тими ж принципами, що і расистські, аж поки бразильський парламент не схвалить окремий закон для захисту представників ЛГБТ.

У Бразилії проживає одна з найбільших у світі католицьких спільнот, але водночас у країні стрімко зростає кількість ліберальної молоді, яка вимагає захисту прав ЛГБТ.

У 2013 році Бразилія легалізувала одностатеві шлюби, також одностатевим парам дозволено всиновлювати дітей.

Впродовж минулого року у Бразилії було вбито 420 представників ЛГБТ-спільноти.

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