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5 головних кінопрем’єр травня, які ви не повинні пропустити

15 травня 2019

У травні на кіноманів чекають кілька цікавих кінопрем’єр. Ми підготували для вас добірку із 5- ти головних кінопрем’єр травня, які захоплюють увагу з перших хвилин. Запасайтеся попкорном!

За п’ять кроків до кохання, 1 травня 

Ці двоє потрапили у складні життєві обставини. Вони не мають можливості торкнутися один одного і повинні спілкуватися на відстані не менше метра. Але справжнє кохання не знає меж, чи не так?  

Шахрайки, 9 травня

Яскраві й харизматичні шахрайки, ролі яких виконали популярні американські акторки Енн Гетевей та Ребел Вілсон, готові піймати вдачу за хвіст. Дві шахрайки використовують у своїй роботі різні методи — одна воліє ретельно планувати великі афери, тоді як інша вибирає швидкі справи з миттєвим доходом. У результаті їм доведеться зіткнутися у боротьбі за гроші молодого і наївного мільярдера.

Джон Уік-3, 16 травня

Улюбленець жінок Кіану Рівз з’явиться у новому супербойовику, у якому виконає роль кілера Джона Уіка. Джон Уік все ще перебуває в бігах після вбивства члена Високого Столу. $14 млн — глобальний контракт за його голову. Його ціль — вибратися з Нью-Йорка.

Аладдін, 23 травня

Легендарна історія Disney про молодого бідняка на ім’я Аладдін повертається на екрани! Хлопець мріє стати принцом, аби підкорити серце красуні, доньки султана Жасмін. Одного разу він знайде таємничу лампу в печері чудес, яка змінить усе його життя. 

Секрети домашніх тварин-2, 30 травня 

У другій частині про кумедних домашніх улюбленців ви побачите ще більше приголомшливих пригод. Пес Макс та його друзі живуть звичним життям — чекають на своїх господарів, поки ті ходять на роботу та навчання. Розважаються як можуть та ходять один до одного у гості. Розмірене життя Макса змінює тривожна подія. Хазяйка приводить його до ветеринарної клініки. Як тут не злякатися, якщо в черзі повно диваків, від одного погляду на яких стає моторошно.

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