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Драма під посольством Данії: українка заявляє про викрадення дитини

10 травня 2019

Українка Анастасія Могенсен сьомий день проводить акцію під посольством Данії в Україні.

Вона заявляє, що її чоловік, данець Ян Ког Могенсен, викрав їхнього 2-річного сина Даніеля і переховує його на території посольства Данії у Києві.

Жінка каже, що під час викрадення жорстоко побили її матір, бабусю Даніеля.

Поліція оголосила дитину у розшук.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дитину утримують у посольстві Данії "всупереч усім правилам і нормам".

Анастасія Могенсен каже, що перебуває під стінами посольства день і ніч вже сьомий день. Вона тримає в руках портрет дворічного сина Даніеля і розповідає журналістам про свою сімейну драму.

"Ми три роки жили у шлюбі у Данії. Наш син народився у 2016 році, зараз йому 2,5 роки. Скоро буде рік, як ми повернулися і разом з сином живемо в Україні, у Запоріжжі".

За її словами, непорозуміння у родині сталися через те, що чоловік її "жорстко залякував і погрожував". Жінка каже, що хотіла мирно вирішити конфлікт і не звертатися до суду.

"Я просила його спочатку знайти вихід - якби він зміг приїхати в Україну, щоб якось згладити конфлікт. Але він не захотів. Він почав дзвонити-писати всім моїм друзям, що я вкрала в нього дитину".

За її словами, вона з сином не переховувалась, Ян знав їхню адресу, приїздив у гості. І ось нещодавно він сам подав на розлучення. У жінки все ще прізвище чоловіка.

"А другого травня він вирішив викрасти дитину".

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