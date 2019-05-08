На Одещині фермер обстріляв авто поліції

На Одещині розшукують озброєного фермера, який стріляв у поліцейський автомобіль. Інцидент стався 4 травня, о 21:40 у селі Гіржове, повідомляють в lb.ua з посиланням на власні джерела. Правоохоронці приїхали на виклик про хуліганство.

Чоловік з мисливської рушниці стріляв у поліцейський автомобіль, який приїхав на виклик. Зловмисника розшукують. Ним є місцевий житель на прізвище Чумаченко 1977 р.н.

«Фермер з мисливської рушниці пошкодив службовий автомобіль наряду поліції, який прибув на виклик про хуліганські дії. Люди не постраждали. Надалі Чумаченко закрився на території тракторної бригади», — повідомили в правоохоронних органах.

О 21:45 введено спеціальну поліцейську операцію «Грім». Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зловмисника, просять повідомити в поліцію, оскільки чоловік несе загрозу для довколишніх.