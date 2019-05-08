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Водійські права в Україні видаватимуть по-новому

07 травня 2019

В Україні пропонують урізати права тим, хто вчився їздити на автоматичній коробці передач. Позначку ставитимуть у посвідчення і їм буде заборонено сідати за механічну. За порушення – штрафуватимуть. Таку ініціативу запропонували народні депутати. Про це повідомляють Факти.

Важлива іновація, яку вже беспосередньо втілюють в життя – це повна відеофіксація процесу складання як теоретичного, так і практичного іспитів. Тож тепер за діями майбутнього водія буде слідкувати не лише екзаменатор, а й електронний пристрій.

“Такий міні комп’ютер на 3-4 камери із записом як відеоряду, так і звуку. Тому буде видно все, що відбувається в салоні між екзаменатором і кандидатом у водії. Також буде видно фронтальну частину, задню частину”, – каже керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Разом із тим, проходити автомобільні курси буде набагато простіше. Адже планують дозволити працювати інструкторами приватним особам. Отримав ліцензію – і навчай! Хоча й відповідальність буде набагато суворішою. Якщо серед випускників буде багато порушників – інструктора каратимуть.

Окрема увага – до мотоциклістів. У новому законі пропонують дозволяти цей небезпечний вид транспорту не з 18, а тільки після 24 років. А якщо хочеш раніше – доведеться отримати досвід.

Спочатку потрібно оформити посвідчення водія на категорію А2,А1 – тобто це звичайні мопеди. Мати стаж 2 роки і лише після цього вони можуть отримати посвідчення для керування мотоциклом.

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